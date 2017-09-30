"Страсти" по" Матильде": скандальный бум продолжается

Российские депутаты уже оценили "Матильду": замглавы комитета Госдумы по культуре считает претензии к фильму Алексея Учителя необоснованными

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Депутатам Государственной думы России провели закрытый показ фильма Алексея Учителя "Матильда", вызвавшего много споров в российском обществе перед своей премьерой.

"Матильда" — новый фильм знаменитого российского режиссера Алексея Учителя, посвященный истории любви между наследником престола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Лента еще до выхода вызвала много споров в обществе, а депутат Госдумы Наталья Поклонская даже требовала запретить прокат картины.

© Sputnik/ Александр Кряжев Началась продажа билетов на показ фильма "Матильда" в Новосибирске

В четверг депутатам Госдумы провели закрытый показ скандального фильма. Как передает РИА Новости, глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин после показа заявил, что всем парламентариям, посмотревшим "Матильду", фильм понравился. Более того, он рассказал: депутаты начали относиться к императору лучше после показа.

Первый замглавы комитета Елена Драпеко после показа отметила, что заявления Поклонской о фильме "Матильда" необоснованны. Никакой крамолы в художественном фильме не увидели и многие другие российские депутаты. Главная критика фильма от парламентариев касалась будто бы несоответствия истории.

© Sputnik/ Алексей Куденко Закрытый показ фильма А. Учителя "Матильда" для депутатов комитета Госдумы по культуре состоялся в ГУМе

Режиссер фильма рассказал: после показа парламентарии аплодировали "Матильде". Однако Учитель не уверен, что после закрытого показа в истории с фильмом будет поставлена точка — даже с учетом того, что за картину уже заступились и большинство депутатов, и Министерство культуры.

© Sputnik/ Алексей Куденко Закрытый показ фильма А. Учителя "Матильда" для депутатов комитета Госдумы по культуре состоялся в ГУМе

Первые отзывы на "Матильду" появились уже и от кинокритиков. Многие отмечают, что фильм — в первую очередь "костюмированная мелодрама", а не историческая лента. Некоторые критики также заявляли, что из-за скандала фильм получил большую рекламу, чем заслуживал.