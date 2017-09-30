Путин возглавил список наиболее предпочтительных будущих президентов

Опрос показал, что в ближайшее время за Путина готово проголосовать большинство россиян

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Согласно проведенному фондом "Общественное мнение" опросу, более двух третей россиян проголосовали бы за действующего президента РФ Владимира Путина, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, сообщает Sputnik Южная Осетия. В тройку лидеров, предпочитаемых гражданами, также вошли Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, и Геннадий Зюганов, лидер партии КПРФ.

© Sputnik/ Алексей Дружинин Прогноз: уход Путина обернется для соседних с РФ стран войной

Согласно полученным социологами данным, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 67% россиян проголосовали бы за Путина. В первом квартале 2016 года данный показатель составил 71%, во втором — 64%. Показатели сохраняются на уровне 60-70% с небольшими колебаниями.

Количество граждан, отдавших бы свой голос за Жириновского, составило 7%, за Зюганова — 4%.

8% респондентов заявили, что не пошли бы на выборы, 2% — испортили бы бюллетень, а 9% затруднились дать ответ.

Опрос "ФОМнибус" проводился 23-24 сентября в 73 субъектах среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.