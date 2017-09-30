Умер один из основателей КВН Андрей Меньшиков

Международный Союз КВН уже принес искренние соболезнования родным и близким Андрея Меньшикова.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Сооснователь популярной телепередачи "Клуб веселых и находчивых". писатель и поэт Андрей Меньшиков умер в Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя Общественного союза работников и ветеранов телевидения" Виктора Шуленина.

Меньшиков скончался на 73-м году жизни после тяжелой болезни.

По информации Шуленина, информацию о смерти писателя он получил от близких покойного.

Международный Союз КВН уже принес искренние соболезнования родным и близким Андрея Меньшикова.

Андрей Меньшиков был связан с ТВ с 1960 года, когда являлся капитаном команды "Клуба веселых и находчивых" Московского инженерно-строительного института (первого чемпиона клуба). С 1975-го он трудился в Молодежной редакции Центрального телевидения, являлся создателем передач "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята".

В 1986-м Меньшиков стал инициатором возрождения КВН после 15-летнего перерыва ее трансляции на ТВ.

В 1987 году он перешел в детскую редакцию ЦТ, где работал над передачами "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!" и многими другими.

Меньшиков был членом Союза журналистов России, он автор стихов детских песен, пьес и мюзиклов. Его работа была отмечена званием заслуженного деятеля искусств.