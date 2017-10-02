В России за день добывают почти 11 миллионов тонн нефти

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Среднесуточная добыча нефти в РФ в сентябре 2017 года снизилась в годовом выражении на 1,7%, достигнув 10,907 миллиона баррелей в сутки, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса России (ЦДУ ТЭК).

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В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в сентябре уменьшилась на 0,1%. Общая добыча нефти и конденсата в России за сентябрь составила 44,6 миллиона тонн. Среднесуточный экспорт нефти из России в сентябре составил 5,242 миллиона баррелей в день, что на 3,6% меньше показателя августа и на 6,3% меньше показателя сентября 2016 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки, от него рассчитывается уровень сокращения добычи нефти по соглашению с ОПЕК.



