В Подмосковье ФСБ раскрыла сеть боевиков, готовивших теракты

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Федеральная служба безопасности РФ пресекла противоправную деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), отмечает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности России в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане РФ из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного исламского халифата". По данным ФСБ, в своей деятельности задержанные липа придерживались повышенных мер конспирации.

"Как было установлено, членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. По данным ФСБ, в местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений "Незаконное изготовление взрывчатых веществ…", "Организация деятельности террористической организации…".

В интересах следствия данные о задержанных не разглашаются.