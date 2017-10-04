Переговоры в верхах: что через неделю обсудит Додон с Путиным в Сочи

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что рассчитывает детально обсудить в ходе встречи с президентом Росии Владимиром Путиным весь спектр отношений между двумя странами

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что его встреча с Путиным состоится в Сочи 11 октября на полях саммита глав государств-членов СНГ.

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С начала этого года президенты провели уже несколько встреч.

"В ходе предстоящей на следующей неделе встречи в Сочи обсудим с Владимиром Владимировичем детально весь спектр отношений между нашими странами. Несмотря ни на какие препятствия, мы движемся вперед по восстановлению полноценного стратегического партнерства между Молдовой и Россией", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Россия уже на протяжении многих лет является одним из основных торговых партнеров нашей страны, однако именно после того, как президентом был избран Игорь Додон, отношения между улучшились.

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