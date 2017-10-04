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Бронзовая статуэтка Орфей

Финал "Ты супер!" завоевал специальный приз ТЭФИ

© Sputnik/ Ситдиков Р.
В России
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Тема:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (27)
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Спецприз премии ТЭФИ – статуэтку "Орфея" завоевал финал вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!"

КИШИНЕВ, 4 окт — Пресс-служба Sputnik. Совместный проект телеканала НТВ и Международного информационного агентства и радио Sputnik "Ты супер!" получил главную телевизионную награду на церемонии вручения российской национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ, которая прошла в Москве, в Театре "Россия" 3 октября. Спецприз этой премии — статуэтку "Орфея" завоевал финал вокального конкурса "Ты супер!", который прошел в Кремле в мае этого года.

"Вы не представляете, что это такое, когда подходит маленький такой пацан семилетний, который в первый раз в жизни выехал из своего небольшого городка, из детского дома и оказался в Москве на телевидении, обнимает тебя, говорит "спасибо" и уходит. Это действительно дорого стоит и это для нас всех, я уверен, самое ценное", — сказал во время вручения премии генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, принявший статуэтку "Орфея".

"Ты супер!" и "Ты супер! Танцы" — проекты-братья>>>

"Для всего информационного агентства Sputnik дети, которые принимали участие в проекте "Ты супер!", стали родными. Многие наши сотрудники до сих пор поддерживают с ними теплые, почти семейные отношения», — отметил заместитель главного редактора Sputnik Андрей Благодыренко.

В начале 2018 года Международное информационное агентство и радио Sputnik и телеканал НТВ запустят второй вокальный конкурс "Ты супер", который поможет талантливым детям, оставшимся без попечения родителей заявить о себе и сделать первые шаги на пути к большой сцене. Кастинг уже начался и критерии отбора участников можно посмотреть тут.

Sputnik рассказал о закулисье проекта "Ты супер! Танцы">>>

Проект Международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Финалистами конкурса стали десять человек, а первое место завоевала Валерия Адлейба из Абхазии.

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках (включая английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, польский, португальский, сербский, турецкий, французский и хинди), аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях.

Тема:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (27)

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Теги:
конкурс "Ты супер!", танцы, финал, ТЭФИ, Кремль, Москва
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