Финал "Ты супер!" завоевал специальный приз ТЭФИ

КИШИНЕВ, 4 окт — Пресс-служба Sputnik. Совместный проект телеканала НТВ и Международного информационного агентства и радио Sputnik "Ты супер!" получил главную телевизионную награду на церемонии вручения российской национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ, которая прошла в Москве, в Театре "Россия" 3 октября. Спецприз этой премии — статуэтку "Орфея" завоевал финал вокального конкурса "Ты супер!", который прошел в Кремле в мае этого года.

"Вы не представляете, что это такое, когда подходит маленький такой пацан семилетний, который в первый раз в жизни выехал из своего небольшого городка, из детского дома и оказался в Москве на телевидении, обнимает тебя, говорит "спасибо" и уходит. Это действительно дорого стоит и это для нас всех, я уверен, самое ценное", — сказал во время вручения премии генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, принявший статуэтку "Орфея".

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"Для всего информационного агентства Sputnik дети, которые принимали участие в проекте "Ты супер!", стали родными. Многие наши сотрудники до сих пор поддерживают с ними теплые, почти семейные отношения», — отметил заместитель главного редактора Sputnik Андрей Благодыренко.

В начале 2018 года Международное информационное агентство и радио Sputnik и телеканал НТВ запустят второй вокальный конкурс "Ты супер", который поможет талантливым детям, оставшимся без попечения родителей заявить о себе и сделать первые шаги на пути к большой сцене. Кастинг уже начался и критерии отбора участников можно посмотреть тут.

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Проект Международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Финалистами конкурса стали десять человек, а первое место завоевала Валерия Адлейба из Абхазии.

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