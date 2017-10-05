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Сергей Нарышкин, архивное фото

Нарышкин: терроризм служит инструментом борьбы за доминирование

© Sputnik/ Владимир Федоренко
В России
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Неправильно считать, что терроризм порождает лишь социально-экономическая отсталость того или иного государства, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Терроризм часто служит инструментом борьбы за власть и глобальное доминирование, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Международный терроризм часто служит инструментом борьбы за власть и глобальное доминирование", — сказал Нарышкин в ходе проведения XVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ России.

По словам Нарышкина, неправильно считать, что терроризм порождает лишь социально-экономическая отсталость того или иного государства либо он является исключительно ответом на наступление глобализации.

Он подчеркнул, что нельзя, как это происходит в настоящее время в Сирии, "делить террористов на своих и чужих, на злых и умеренных", ибо террористические организации неизбежно выходят из-под контроля тех, кто их поддерживал, как в случаях с помощью афганским моджахедам, свержений неугодных режимов в Ираке и Ливии.

"Отсидеться за высоким забором не получится", — заявил директор СВР России, апеллируя к предложению президента РФ Владимира Путина о создании международного антитеррористического фронта.

"Для победы над этим злом антитеррористический фронт должен стать по-настоящему глобальным", — уточнил он, отметив необходимость принятия всеобъемлющей конвенции ООН с единым для всех государств подходом к определению терроризма, исключающим двойные стандарты. 

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Трагические события в целом ряде столиц и крупных городов Европы показали, что ни один регион, ни одна страна не может больше считаться островком благополучия; они не застрахованы от террористических актов, сказал он.

По мнению Нарышкина, эффективной борьбе с терроризмом мешает рост конфликтности в мире.

"Как показали недавние трагические события в целом ряде столиц и крупных городов Европы, ни один регион, ни одна страна не может больше считаться островком благополучия и не застрахована от терактов. Террористическая угроза становится частью жизни, особенно в крупных городах. По крайней мере, нас хотят убедить в этом сами террористы, а также те, кто стремится использовать террористов в собственных геополитических целях", — сказал Нарышкин.

По его словам, в последние годы мировое развитие происходит в условиях быстро меняющейся обстановки, которая характеризуется ростом непредсказуемости и неопределенности.

Он подчеркнул, что это обусловлено кризисом однополярного мира и переходом к полицентричной системе международных отношений.

"Прежние центры не намерены отказываться от доминирующего положения и проецирования своей силы на другие государства. Новые же полюса не видят оснований продолжать играть по устаревшим правилам однополярной модели и готовы жестко отстаивать собственное видение оптимальной модели развития", — пояснил директор СВР России.

Он добавил, что в результате нестабильность наблюдается практически во всех регионах планеты, "сохраняются военные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, растет число жертв, особенно среди гражданского населения".

Нарышкин отметил, что на смену взвешенному, ответственному принятию решений в международных отношениях приходит импульсивность и спонтанность — это усиливает уровень конфликтности и приводит к разногласиям даже между союзниками.

По его образному выражению, "коллективные механизмы реагирования на вызовы все больше подвергаются эрозии, пробуксовывают; верх берут односторонние, эгоистичные подходы", как это видно в случае нагнетания напряженности вокруг Северной Кореи и Ирана.

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Теги:
террор, терроризм, Сергей Нарышкин
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