Путин впервые принял в Кремле короля Сальмана

По окончании церемонии российский лидер и саудовский король перешли в Зеленую гостиную для беседы.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Церемония официальной встречи короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом России Владимиром Путиным состоялась в четверг, пятого октября, в Кремле, сообщает РИА Новости.

Кортеж монарха подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, далее король отправился в Андреевский зал.

Лидеры вошли в него одновременно под звуки торжественного марша и обменялись рукопожатием. Традиционно встреча была ознаменована исполнением гимнов двух государств.

Также в Андреевском зале находились члены делегаций России и Саудовской Аравии, которые принимают участие в переговорах.

С российской стороны — глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу.

Гостей представили государственный министр Королевства Мусаед Аль-Айбан, глава министерства иностранных дел Адель Аль-Джубейр, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед Аль-Фалех.

По окончании церемонии Путин и король Саудовской Аравии перешли в Зеленую гостиную для беседы.

Саудовский правитель заявил, что "счастлив находиться в России".

Он выразил надежду, что "этот визит поможет осуществить стремления двух стран в укреплении отношений и развитии сотрудничества на благо и пользу двух стран и народов, а также для обеспечения безопасности и укрепления мира во всем мире".

Эту встречу называют исторической не только потому, что это первое посещение России правящим монархом за всю историю существования двух государств, но и потому что стороны планируют провести обстоятельные переговоры по многим международным вопросам и подписать ряд документов.

По итогам переговоров российского президента и короля Саудовской Аравии было подписано 14 документов.

В частности, правительства двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, меморандум о взаимопонимании между министерством связи и массовых коммуникаций России и министерством связи и информационных технологий Саудовской Аравии. Также меморандум о взаимопонимании подписали министерство промышленности и торговли РФ и министерство торговли и инвестиций королевства.

Была также подписана "дорожная карта" торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда, социального развития и социальной защиты, программа сотрудничества в области культуры на 2017-2019 годы, программа по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества и программа реализации сотрудничества в области использования атомной энергии.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о покупке и локализации производства продукции военного назначения. Нефтегазовая корпорация Saudi Aramco, РФПИ и "Сибур" подписали меморандум по возможному сотрудничеству в сфере нефтехимии в России и Саудовской Аравии.