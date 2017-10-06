Появилось видео страшного ДТП под Владимиром, где погибли 18 человек

Автобус объезжал пробку, заглох на железнодорожном переезде и попал под движущийся пассажирский поезд.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В сети появилось видео крупного ДТП, в ходе которого автобус с пассажирами попал под движущийся пассажирский поезд.

На снятых кадрах видны раскиданные по путям вещи. Впереди стоит смятый пассажирский автобус.

В ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, погибли 18 человек. По информации МВД, автобус выехал на переезд на красный свет.

Под Владимиром поезд столкнулся с автобусом: 18 погибших>>>

По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров.