13:30 06 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Телефон

ФСБ: звонки о ложном минировании поступали в Россию из-за рубежа

CC0
В России
Получить короткую ссылку
30 0 0

Почти месяц граждан России терроризировали телефонными угрозами, за это время эвакуировали почти 800 тыс человек по всей России.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В основном звонки о якобы минировании зданий на территории Российской Федерации шли из-за рубежа при помощи четырех гражданин РФ, у которых есть пособники внутри страны, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, сообщает Sputnik Абхазия.

Сергей Нарышкин, архивное фото
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Нарышкин: терроризм служит инструментом борьбы за доминирование

"Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами", — сказал Бортников, подводя итоги XVI совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России, проходившего 4-5 октября в Краснодаре.

Андрей Попов: террористы "прощупывают" российские спецслужбы>>>

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. В экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

По теме

Можно ли победить телефонный терроризм
Легранова: Запад демонизирует не террористов, а русских
Телефонный террор: были напуганы 45 тысяч человек в 22 городах России
Авиация России уничтожила более тысячи объектов террористов в Сирии
Теги:
телефонный терроризм, терроризм, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • На месте взрыва жилого дома на территории садоводческого кооператива VEF Biķernieki в Саулкрасты
    Взрывная волна

    Пять человек погибли в результате взрыва в латвийском городе Саулкрасты – по предварительным данным взорвался отопительный котел.

  • Как строят БелАЭС в Островце, архивное фото
    Давайте говорить!

    Беларусь до конца этого года инициирует проведение еще одного раунда переговоров с Литвой по строительству БелАЭС в Островце.

  • Штаб-квартира Интерпола в Лионе
    Приструнить Интерпол

    Эстония призывает навести порядок в отношениях с Интерполом – ее беспокоит практика использования организации для розыска и мести политическим оппонентам.

  • Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро обменялись подарками
    Скатерть-самобранка

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил супруге президента Венесуэлы Николаса Мадуры комплект столового белья изо льна с вышивкой.

  • Магазин грузинских вин в центре грузинской столицы
    Завинировать Россию

    Россия остается главным потребителем грузинского вина – с начала 2017 года в страну было экспортировано более 33,2 миллиона бутылок напитка.

  • Бизнес-форум Атланты в Москве
    Атланты держат бизнес

    Абхазия участвует в проходящем в Москве бизнес-форуме «Атланты», собравшем более трех тысяч предпринимателей и топ-менеджеров из России и еще 21 страны мира.

  • Военнослужащие армии КР во время парада. Архивное фото
    Боевое сотрудничество

    Кыргызстан и Узбекистан впервые начнут сотрудничество в военной сфере - об этом договорились президенты двух стран по итогам встречи в Ташкенте.

  • Таможенный пост, архивное фото
    Вотум доверия

    Россия и Таджикистан подписали протокол о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении ряда товаров.

  • Автобус и поезд столкнулись на ж/д переезде во Владимирской области
    Скорбный список

    Следственный комитет России уточнил число погибших в катастрофе во Владимирской области – трагедия унесла 16 жизней. Посольство Узбекистана выясняет подробности.

  • Прием у президента РЮО
    Приемный день

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел прием граждан республики, которые ранее обратились к нему с самыми разными вопросами.

  • На месте взрыва жилого дома на территории садоводческого кооператива VEF Biķernieki в Саулкрасты
    Взрывная волна

    Пять человек погибли в результате взрыва в латвийском городе Саулкрасты – по предварительным данным взорвался отопительный котел.

  • Как строят БелАЭС в Островце, архивное фото
    Давайте говорить!

    Беларусь до конца этого года инициирует проведение еще одного раунда переговоров с Литвой по строительству БелАЭС в Островце.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фотография Thorunn из Исландии, включенная в книгу The Atlas of Beauty
Самые красивые женщины мира по версии The Atlas of Beauty
Кадры с раскопок предполагаемой могилы Николая Чудотворца
Кадры с раскопок предполагаемой могилы Николая Чудотворца
Национальный день вина
Программа празднования Дня вина-2017

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться