ФСБ: звонки о ложном минировании поступали в Россию из-за рубежа

Почти месяц граждан России терроризировали телефонными угрозами, за это время эвакуировали почти 800 тыс человек по всей России.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В основном звонки о якобы минировании зданий на территории Российской Федерации шли из-за рубежа при помощи четырех гражданин РФ, у которых есть пособники внутри страны, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, сообщает Sputnik Абхазия. © Sputnik/ Владимир Федоренко Нарышкин: терроризм служит инструментом борьбы за доминирование

"Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами", — сказал Бортников, подводя итоги XVI совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России, проходившего 4-5 октября в Краснодаре.

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Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. В экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.