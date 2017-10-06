Пожар на заводе "Лукойл" в Нижегородской области унес жизни 4 человек

При подготовке к плановым ремонтным работам резервуара объемом десять тысяч кубических метров произошел взрыв, проинформировали в региональном МЧС

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В результате взрыва на заводе "Лукойл" под Нижним Новгородом вспыхнул пожар, четыре человека погибли, сообщает сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

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Днем, около 14:30 (по местному времени) 5 октября спасателям поступило сообщение о пожаре в Кстовском районе, где расположено нефтеперерабатывающее предприятие "Лукойл-Нижегороднефтьоргсинтез". Для ликвидации возгорания на место ЧП прибыли 217 единиц техники и более 50 человек.

Жертвами ЧП стали четыре человека — сотрудники подрядной организации, которая проводила подготовительные ремонтные работы на одном из резервуаров на территории предприятия.

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Среди основных версий произошедшего — нарушение правил промышленной безопасности. Ведется расследование, по результатам которого в отношении виновных лиц будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.