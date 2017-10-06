Выставка самых популярных мемов с Путиным пройдет в Москве

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Шестого октября в Москве, в Доме поэтов оберут самые популярные интернет-мемы с российским президентом Владимиром Путиным в выставку "Путин-мем", сообщает Sputnik Южная Осетия. Экспозиция приурочена ко дню рождения главы государства, заявили организаторы.

Организаторы также отметили, что нет ничего удивительного в том, что выставка посвящена именно Путину.

"Сам Путин давно уже перерос статус президента и сам превратился в международно известный мем — популярного персонажа обложек СМИ, демотиваторов, фотожаб и видеороликов. По узнаваемости образ российского лидера может сравниться с образом Супермена", — поясняют они.

Еще одной функцией выставки является создание своеобразного "моста" между поколениями. Мемы будут сопровождать расшифровки, поясняющие происхождение той или иной шутки, помогая посетителям понять юмор интернет-пользователей. Благодаря такому подходы, организаторы надеются привлечь не только молодежь, но и людей старшего возраста.