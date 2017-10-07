"Свидание с Россией": не у всех бабушек тяжелое поведение - угадайте, о каком фильме идет речь

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Фестиваль российского кино готов отвлечь молдавского зрителя от каждодневных забот и повеселить его. Продлевать жизнь смехом будет кинолента "Бабушка легкого поведения", — сообщил корреспонденту Sputnik генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.

Показ фильма пройдет 11 октября в Кишиневе, 12 октября в Бельцах и 13 октября в Кагуле.

В главных ролях — Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Марина Федункив, Владимир Толоконников и другие.

"Фильм рассказывает о мастере перевоплощений Сани, по прозвищу Трансформер. Он провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он обманул не тех… Он решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой женщины. И как не странно, именно там ему судьба дарит настоящую любовь и надежду превратиться в приличного человека", — рассказал Пирожок.

Международный кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Молдове пятый год. В этом году он пройдет в республике с 10 по 13 октября. Показы состоятся в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле и Твардице. Церемония открытия фестиваля пройдет 10 октября в Кишиневе, во Дворце республики.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических связей и международных связей города Москвы, Посольства России в Молдове и Фонда "Русский Мир". Генеральный продюсер фестиваля — Владимир Пирожок.

В Кишиневе фестиваль проходит в рамках Первой международной промышленной выставки "Экспо Россия-Молдова 2017".

Международным информационным партнером выставки и кинофестиваля выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.