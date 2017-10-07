14:20 07 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Президент РФ Владимир Путин

Треть жизни на высших постах: Путин празднует 65-летие

© Sputnik/ Sergey Guneyev
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Владимиру Путину - 65 (5)
82 0 0

Треть жизни на высших постах: Владимир Путин празднует 65-летие - ключевые факты о нем на высших государственных должностях

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин празднует в субботу свое 65-летие.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса Лужники в Москве
© Sputnik/ Michael Klimentyev
Владимиру Путину седьмого октября исполняется 65 лет
18

Почти треть жизни он работает на высших государственных постах и за это время прошел путь от неизвестного мировому сообществу человека до лидера страны, только с участием которого решаются многие сложные международные проблемы. Даже на день рождения у главы России намечены рабочие мероприятия, сообщает РИА Новости.

Путин пришел в большую политику в 1999 году, занимал должности первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правительства России, а позднее и премьер-министра. В 2000 году он стал вторым после Бориса Ельцина президентом Российской Федерации. Этот пост он занимал два срока подряд, а в 2008 году новоизбранный президент Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Путина председателем правительства России.

В третий раз Путин стал президентом в 2012 году, начав свою работу с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий. Третий президентский срок Путина заканчивается весной 2018 года.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Белгородскую область
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Выставка самых популярных мемов с Путиным пройдет в Москве

"Кто такой мистер Путин?"

Едва в 1999 году действующий тогда президент России Борис Ельцин назвал Путина своим преемником, будущий лидер страны обратил на себя внимание манерой формулировать свою позицию. В сентябре того года он произнес, пожалуй, одно из самых известных своих высказываний. Путин в ответ на вопрос о борьбе с чеченскими сепаратистами заявил, что террористы будут уничтожены, где бы они ни находились: "в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов".

Эксперты впоследствии отмечали, что своим высказыванием сегодняшний российский лидер задал вектор формированию своего образа бескомпромиссного борца с терроризмом. Позже Путин признался, что не совсем уверен в правильности избранной формы, но суть была верной. "Ляпнул чего-то, видимо некстати, и неприятно — не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть",- комментировал он.

Пицца
CC0
Ресторан Вашингтона в честь Путина предложит пиццу "Острый, как Путин"

Путин при этом не перестал быть жестким и непримиримым противником терроризма. Необходимость побороть это мировое зло остается и в нынешней повестке дня, а также входит в число тем на многих зарубежных переговорах. В связи с угрозами, исходящими от современного терроризма, Путин перешел от ликвидации боевиков внутри локальных пространств к международной борьбе с ними. Для этого Россия участвует в урегулировании ситуации в Сирии, авиация ВКС помогает освобождать города Сирийской Арабской Республики от террористов ИГ (запрещена в РФ – ред.) и других группировок.

При активном участии России была разрешена иранская ядерная проблема и заключено соответствующее соглашение в 2015 году. Путин заявляет, что Москва будет активно поддерживать ту договоренность. К мнению России прислушиваются и в контексте ситуации вокруг КНДР, которая в последнее время обострилась в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Армянские джазмены вызвали восторг у Путина... дистанционно

Противник однополярного мира

Важной в контексте международного позиционирования для Путина стала речь, произнесенная ровно десять лет назад в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент говорил о недопустимости однополярной модели для современного мира и высказывал обеспокоенность действиями НАТО у российских границ. Путин настаивал на праве России самостоятельно осуществлять свою внешнюю политику.

На западе характеризовали выступление как агрессивное, говорили о том, что эта речь сходна с заявлениями, звучавшими от российских лидеров во время Холодной войны, о том, что Путин этим выступлением сделал больше для объединения США и Европы, чем Вашингтон и Брюссель. Спустя десять лет российские эксперты соглашаются в верности озвученных президентом тезисов.

В 2012 году Путин назвал себя плохим христианином, потому что: "когда бьют по одной щеке, надо бы подставить другую, но я к этому пока морально не готов". "Если нас шлепнули, надо ответить. Иначе нас всегда будут шлепать",- пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Результаты опроса: в мире больше доверяют Путину, чем Трампу

Жесткая позиция Путина в международных делах сейчас проявляется в неприятии попыток Запада давить на Россию из-за ситуации на Украине и с Крымом. С возвратом полуострова в состав России в 2014 году глава государства обеспечил себе значительное место в истории. Позиция Москвы по украинскому конфликту стала причиной ухудшения отношений России и Запада.

Ранее США и ЕС ввели санкции в отношении ряда российских граждан, им запрещен въезд в ЕС, санкционные списки периодически пополнялся новыми физическими и юридическими лицами. Летом 2014 года добавились и секторальные экономические санкции. Путин подчеркивает, что Россия не поддастся попыткам давления, а США, по его мнению, хотят подчинить Россию, решить свои проблемы за счет нашей страны. "За всю историю России это ни у кого не получалось и не получится", — заявил президент.

Кадры акции у Башни Трампа, когда на ней появилось изображение Путина
© Ruptly.
Кадры акции у Башни Трампа, когда на ней появилось изображение Путина

Спустя много лет после знаменитой фразы об уничтожении террористов Путин продолжает демонстрировать желание непреклонно бороться с этим злом. В октябре 2015 президент на заседании дискуссионного клуба "Валдай" пояснил, почему действия ВКС РФ в Сирии важны, а воевать с террористами лучше там, а не здесь. "Пятьдесят лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым", — сказал Путин.

Путин признается, что не видит себя вне страны, но и не отождествляет себя с Россией. "Для меня Россия — это вся моя жизнь, это совершенно очевидный факт. Я не могу себя представить вне России, ни на одну секунду… Жить вне России я не смог бы никогда. Но, Россия, конечно, обойдется без меня, в России много людей… Но уж если оказался там, где я сейчас сижу, я считаю своим долгом сделать все для ее благополучия, развития и защиты ее интересов", — сказал Путин в октябре 2014 года.

Тема:
Владимиру Путину - 65 (5)
Теги:
день рождения, Владимиру Путину 65, Владимир Путин, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина проверят батарею ,архивное фото
    Слишком тепло

    В Минске еще слишком тепло и включать отопление в жилых домах пока рано, считают чиновники – топить начали только в социальных объектах.

  • Шоколадный торт в Гайд-парке, США
    Вкусное пирожное

    Венецианская комиссия одобрила проект обновленной Конституции Грузии и сравнила его со вкусным пирожным, которое никто не хочет есть.

  • Амина Аншба
    Цель – топ-300

    Теннисистка Амина Аншба рассказала Sputnik Абхазия о своем участии в международном турнире в Турции и дальнейших планах.

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    "Мистер Убийство"

    Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".

  • Агрессивная корова в центре Бишкека
    Привели в исполнение

    Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.

  • Махмаюнус Каримов
    Травяной бизнес

    В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.

  • Вылет оперативной медицинской группы в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате автокатастрофы
    Помощь летит

    Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Вышка мобильной связи стандарте LTE
    Безграничные возможности

    Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Больше не награжден

    Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса Лужники в Москве
Владимиру Путину седьмого октября исполняется 65 лет
Пассажирский самолет занесло при посадке из-за урагана
Крупнейший в мире авиалайнер "занесло" при посадке в Дюссельдорфе
Национальный день вина
Программа празднования Дня вина-2017

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться