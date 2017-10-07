Треть жизни на высших постах: Путин празднует 65-летие

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин празднует в субботу свое 65-летие.

© Sputnik/ Michael Klimentyev Владимиру Путину седьмого октября исполняется 65 лет 18

Почти треть жизни он работает на высших государственных постах и за это время прошел путь от неизвестного мировому сообществу человека до лидера страны, только с участием которого решаются многие сложные международные проблемы. Даже на день рождения у главы России намечены рабочие мероприятия, сообщает РИА Новости.

Путин пришел в большую политику в 1999 году, занимал должности первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правительства России, а позднее и премьер-министра. В 2000 году он стал вторым после Бориса Ельцина президентом Российской Федерации. Этот пост он занимал два срока подряд, а в 2008 году новоизбранный президент Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Путина председателем правительства России.

В третий раз Путин стал президентом в 2012 году, начав свою работу с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий. Третий президентский срок Путина заканчивается весной 2018 года.

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"Кто такой мистер Путин?"

Едва в 1999 году действующий тогда президент России Борис Ельцин назвал Путина своим преемником, будущий лидер страны обратил на себя внимание манерой формулировать свою позицию. В сентябре того года он произнес, пожалуй, одно из самых известных своих высказываний. Путин в ответ на вопрос о борьбе с чеченскими сепаратистами заявил, что террористы будут уничтожены, где бы они ни находились: "в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов".

Эксперты впоследствии отмечали, что своим высказыванием сегодняшний российский лидер задал вектор формированию своего образа бескомпромиссного борца с терроризмом. Позже Путин признался, что не совсем уверен в правильности избранной формы, но суть была верной. "Ляпнул чего-то, видимо некстати, и неприятно — не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть",- комментировал он.

Путин при этом не перестал быть жестким и непримиримым противником терроризма. Необходимость побороть это мировое зло остается и в нынешней повестке дня, а также входит в число тем на многих зарубежных переговорах. В связи с угрозами, исходящими от современного терроризма, Путин перешел от ликвидации боевиков внутри локальных пространств к международной борьбе с ними. Для этого Россия участвует в урегулировании ситуации в Сирии, авиация ВКС помогает освобождать города Сирийской Арабской Республики от террористов ИГ (запрещена в РФ – ред.) и других группировок.

При активном участии России была разрешена иранская ядерная проблема и заключено соответствующее соглашение в 2015 году. Путин заявляет, что Москва будет активно поддерживать ту договоренность. К мнению России прислушиваются и в контексте ситуации вокруг КНДР, которая в последнее время обострилась в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна.

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Противник однополярного мира

Важной в контексте международного позиционирования для Путина стала речь, произнесенная ровно десять лет назад в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент говорил о недопустимости однополярной модели для современного мира и высказывал обеспокоенность действиями НАТО у российских границ. Путин настаивал на праве России самостоятельно осуществлять свою внешнюю политику.

На западе характеризовали выступление как агрессивное, говорили о том, что эта речь сходна с заявлениями, звучавшими от российских лидеров во время Холодной войны, о том, что Путин этим выступлением сделал больше для объединения США и Европы, чем Вашингтон и Брюссель. Спустя десять лет российские эксперты соглашаются в верности озвученных президентом тезисов.

В 2012 году Путин назвал себя плохим христианином, потому что: "когда бьют по одной щеке, надо бы подставить другую, но я к этому пока морально не готов". "Если нас шлепнули, надо ответить. Иначе нас всегда будут шлепать",- пояснил он.

Жесткая позиция Путина в международных делах сейчас проявляется в неприятии попыток Запада давить на Россию из-за ситуации на Украине и с Крымом. С возвратом полуострова в состав России в 2014 году глава государства обеспечил себе значительное место в истории. Позиция Москвы по украинскому конфликту стала причиной ухудшения отношений России и Запада.

Ранее США и ЕС ввели санкции в отношении ряда российских граждан, им запрещен въезд в ЕС, санкционные списки периодически пополнялся новыми физическими и юридическими лицами. Летом 2014 года добавились и секторальные экономические санкции. Путин подчеркивает, что Россия не поддастся попыткам давления, а США, по его мнению, хотят подчинить Россию, решить свои проблемы за счет нашей страны. "За всю историю России это ни у кого не получалось и не получится", — заявил президент.

Спустя много лет после знаменитой фразы об уничтожении террористов Путин продолжает демонстрировать желание непреклонно бороться с этим злом. В октябре 2015 президент на заседании дискуссионного клуба "Валдай" пояснил, почему действия ВКС РФ в Сирии важны, а воевать с террористами лучше там, а не здесь. "Пятьдесят лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым", — сказал Путин.

Путин признается, что не видит себя вне страны, но и не отождествляет себя с Россией. "Для меня Россия — это вся моя жизнь, это совершенно очевидный факт. Я не могу себя представить вне России, ни на одну секунду… Жить вне России я не смог бы никогда. Но, Россия, конечно, обойдется без меня, в России много людей… Но уж если оказался там, где я сейчас сижу, я считаю своим долгом сделать все для ее благополучия, развития и защиты ее интересов", — сказал Путин в октябре 2014 года.