Пять фактов: Владимир Путин празднует день рождения

Владимира Путина не зря называют одним из ярчайших мировых лидеров современности, зарубежные СМИ регулярно пестрят заголовками о президенте России, ему посвящают книги, его имя отождествляют с целой страной.

Будущий президент России родился и вырос в Санкт-Петербурге. Как пишут в биографии Владимира Владимировича, в начальной школе он был троечником и хулиганом, хоть учительница и говорила, что у Путина гибкий ум и хорошая память. Со временем приоритеты все-таки были расставлены иначе, так начался путь к успеху.

По окончании школы Владимир Путин поступил на юридический факультет в Ленинградский государственный университет, а в конце 70-х окончил московскую Высшую школу КГБ. Владимир Путин рассказывал, что еще будучи школьником хотел стать разведчиком.

Кроме того, президент России очень любит животных, у него дома свой "зоопарк": несколько собак, коза и даже крокодил.

В день рождения Владимира Путина Sputnik Беларусь собрал архивные фото, цитаты и другие интересные факты из жизни президента РФ.