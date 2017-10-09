День Иоанна Богослова 2017: житие и молитвы Святому

Православная церковь отмечает День памяти Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября - преставление любимого ученика Спасителя является одним из самых загадочных событий в Священном предании

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. По преданию, "Святой апостол Иоанн Богослов дивным образом представлен и живет доселе на земле и на небесах".

Житие Святого Иоанна

Будущий евангелист, которого Спаситель назвал Сыном Громовым, был сыном Зеведея и Саломии — дочери Святого Иосифа Обручника от первого брака, соответственно приходился племянником Иисусу Христу.

Первоначально Иоанн был учеником Иоанна Крестителя и первым последовал за Иисусом Христом вместе с Андреем Первозванным. Но постоянным учеником Спасителя он стал после чудесного улова рыб на Генисаретском озере (Галилейское море), когда Господь сам призвал его вместе с его братом Иаковом, отмечает Sputnik Грузия.

© Sputnik/ Юрий Абрамочкин Скульптура Иоанна Богослова

Иисус особенно любил Иоанна за жертвенную любовь и девственную чистоту, который после своего призвания не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Он особенно приблизил к Себе.

Иоанн присутствовал при воскрешении Спасителем дочери Иаира, был свидетелем Преображения Господня на Фаворе, а во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Иисусом, и приникнув к груди Христа, спросил об имени предателя.

Иоанн Богослов за Учителем неотступно следовал по всему Крестному пути, скорбя всем сердцем. Лишь об одном Иоанне из всех апостолов говорится, что он стоял у креста Спасителя на Голгофе, не заботясь о собственной безопасности.

Он плакал вместе с Божией Матерью у подножия Креста, когда услышал слова распятого Господа, обращенные к Богородице: "Женщина, вот твой сын!" и, обращаясь к Иоанну, он произнес: "Сын Мой, вот твоя мать!". С этого момента апостол Иоанн заботился о Пресвятой Деве Марии как любящий сын до Ее успения.

© Sputnik/ Alexander Imedashvili Русская церковь Св. Иоанна Богослова

После Успения Богородицы апостол Иоанн, направился для проповеди Евангелия язычникам в Эфес (древний город на территории современной Турции) и другие Малоазийские города, по выпавшему ему жребию, взяв с собой своего ученика Прохора.

Число уверовавших увеличивалось с каждым днем, так как проповедь Иоанна сопровождалась многочисленными и великими чудесами. За верность делу Христову Святого вызвали в Рим как единственного апостола, оставшегося в живых, и приговорили к смертной казни.

Но убить любимого ученика Спасителя оказалось не так и просто — ему дали выпить чашу с ядом, но отрава не подействовала, попытались сварить в кипящем масле, но и эта пытка не причинила апостолу вреда. В конечном итоге его отправили в ссылку на остров Патмос в Эгейском море.

Божественные откровения

Церковь назвала Иоанна "Богословом" за глубину Божественных откровений, возвещенных им миру. В иконографии апостол Иоанн нередко изображается кротким, величественным и духоносным старцем, с чертами девственной нежности, с печатью полного спокойствия на челе и глубоким взором созерцателя неизреченных откровений.

© Sputnik/ Юрий Каплун Икона "Апокалипсис", XV век

Проповедь апостола на острове Патмос, сопровождавшаяся многими чудесами, привлекла к нему жителей острова. Ученик Христа просветил светом Евангелия большую часть жителей, изгнал бесов, находившихся в идольских капищах, исцелил великое множество больных.

На острове Святой Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где наложил на себя трехдневный пост. Во время молитвы апостола гора заколебалась, загремел гром. Прохор в страхе упал на землю, но Иоанн поднял его и приказал записывать то, что он будет говорить.

Так была написана Книга Откровения (Апокалипсис) апостола Иоанна, в которой раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира. Апокалипсис считается самой таинственной книгой Нового Завета. Этим словом нередко называют последние времена, хотя в переводе с греческого оно значит "откровение" — открытие будущего.

© Sputnik/ Всеволод Тарасевич Дробница с изображением евангелиста Иоанна Богослова. Середина XIX века. Финифть.

После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Эфес, где он продолжил свою деятельность, поучая христиан остерегаться возникающих ересей. Церковное предание единогласно свидетельствует, что Евангелие апостол Иоанн написал в глубокой старости после Матфея, Марка и Луки в Эфесе.

Святого Иоанна Церковь именует также апостолом любви, так как он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу. Главной особенностью его духовного облика является любовь, а весь жизненный путь апостола — служение любви.

Кроме Евангелия и Апокалипсиса апостол Иоанн написал три послания, которые вошли в состав новозаветных книг как Соборные (то есть окружные послания). В них он проповедует любовь к Богу и ближним, сам являясь для окружающих примером любви.

В последние годы своей жизни апостол говорил только одно наставление: "Детки, любите друг друга", так как считал, что это самая необходимая заповедь.

Загадочное представление

Святой Иоанн намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя.

Богослов скончался в Эфесе уже в начале второго века, предположительно в возрасте ста пяти лет (по другим версиям – 90 или более 100 лет). Обстоятельства смерти апостола Иоанна необычны и даже загадочны.

© Sputnik/ Юрий Кавер Вид на храм Иоанна Богослова на берегу Охридского озера.

По настоянию апостола Иоанна семь самых близких его учеников, не осмелившись нарушить просьбу учителя, похоронили его живым в крестообразной могиле, накрыв лицо платом. Однако через некоторое время, когда вскрыли могилу, тела Иоанна там не оказалось.

Согласно преданию, в древности на могиле Иоанна Богослова каждый год, 21 мая, выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления. В память об этом чуде Церковь установила празднование в этот день.

Считается, что апостол взят на небо вместе с телом, подобно Богородице и древним праведникам — Илии и Еноху.

О чем молятся святому

Любимый ученик Иисуса Христа и автор "Откровения Иоанна Богослова" считается покровителем всех, кто занят в информационной сфере и имеет отношение к книгам и книгоиздательству.

Иоанну Богослову молятся об исцелении от разных недугов, о совете и любви между супругами, о хранении чистоты и целомудрия. Благодаря чудодейственным молитвам бездетные женщины обретали счастья материнства.

© Sputnik/ Юрий Каплун Иллюстрация "Святой Иоанн Богослов"

Православные верят, что молитвы перед его иконой помогают найти хороших друзей, обрести крепкую семью и охранять ее от ссор и злых намерений других людей.

Апостолу молятся рыбаки для защиты от несчастных случаев на воде и для хорошего улова.

Молитвы

Молитва первая

О, великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О, великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О великий и всехвальный апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, наперсниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елико согрешихом от юности нашея, во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы. Во исходе же душ наших помози нам, грешным (имена), избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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