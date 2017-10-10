Карасин: Россия готова вывезти боеприпасы из Приднестровья

Однако, по словам статс-секретаря замглавы МИД России Григория Карасина, "до этого пока далеко"

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Россия готова вывезти хранящиеся на складах в Приднестровье боеприпасы. © Video: Youtube / РИСИ ТВ Шевченко: заявления о замене миротворцев – политическая шумиха

Но сделать это можно лишь при достижении приднестровского урегулирования, до этого пока далеко, заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин, которого цитирует РИА Новости.

Россия и НАТО — возможен ли диалог по вопросу Приднестровья>>>

Дипломат напомнил, что выполняя добровольно взятые на себя обязательства, Россия в 2001 году начала вывоз с территории Приднестровья боеприпасов, оставшихся там на складах после распада СССР.

"Всего было отправлено более 40 железнодорожных составов, которыми было вывезено около половины находившихся на тот момент на складах военного имущества и боеприпасов. Их оставшаяся часть оценивается в 21 тысячу тонн", — сообщил он.

Он также напомнил, что когда шел процесс вывоза боеприпасов, разворачивалась активная работа над "Меморандумом Козака", предусматривавшим всеобъемлющее политическое урегулирование приднестровской проблемы.

© Sputnik / RODION PROCA Мнение: Российские миротворцы в Приднестровье выполняют особую миссию

Миссия с плюсом: почему миротворцы не должны уходить из Приднестровья>>>

"Однако по требованию своих западных "советчиков" власти Кишинева сорвали подписание этого документа. В таких условиях руководство Приднестровья заблокировало вывоз вооружений. Россия по-прежнему готова вывезти эти боеприпасы, однако будем реалистами — сделать это можно лишь в результате достижения реального приднестровского урегулирования. К сожалению, до этого пока далеко. Соответствующие условиях еще не созрели", — подчеркнул Карасин.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11 00.