"Яндекс" представил голосовой помощник "с характером"

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Запущенный "Яндекс" голосовой помощник "Алиса" будет распознавать речь почти с человеческой точностью, говорится в заявлении интернет-компании, сообщает РИА Новости.

Впервые "Алиса" была представлена 21 сентября президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру крупнейшей российской интернет-компании. В "Яндексе" утверждают, что "Алиса" — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком, "и она поймет".

"Благодаря нейронной сети, обученной на огромном массиве текстов, "Алиса" не растеряется, если с ней просто поболтать. Она распознает и умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать. "Алиса" не просто голосовой помощник, она — персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора", — отмечается в сообщении "Яндекса".

"Мы хотели, чтобы "Алиса" говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом. Для этого, в первую очередь, необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесенные запросы. Это было одним из приоритетов при разработке "Алисы", и сейчас, согласно нашим измерениям, она — лучшая из голосовых помощников по распознаванию русской речи. По метрике WER (Word error rate, метрика производительности систем распознавания речи или машинного перевода — ред.), "Алиса" распознает речь с точностью, близкой к человеческой", — приводятся в сообщении слова руководителя направления речевых технологий "Яндекса" Дениса Филиппова.

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Голосовой помощник может помочь людям решать повседневные задачи: найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое. "Алиса" умеет работать с несколькими сервисами "Яндекса", в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой. Со временем она должна научиться обращаться к другим сервисам и, например, посоветовать фильм или вызвать такси. В перспективе другие компании тоже смогут дать "Алисе" доступ к своим сервисам, а запускать сторонние приложения она уже умеет — можно попросить ее открыть соцсети Instagram или "ВКонтакте", отмечают в "Яндексе".

Распознавать речь, определять значение сказанного и синтезировать голос, чтобы произнести ответ, "Алиса" умеет благодаря речевым технологиям SpeechKit. Говорит она голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате. "Алису" обучали на записях Шитовой благодаря нейросети, которая «склеивает» звуки в слова и подбирает интонацию. "Алиса" доступна в приложениях "Яндекса" в iOS и Android и бета-версии голосового помощника для Windows.