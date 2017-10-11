Хворостовский жив: как соцсети "похоронили" известного оперного певца

Супруга Дмитрия Хворостовского опровергла сообщения о его смерти, которые с молниеносной скоростью распространили некоторые СМИ и соцсети.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Супруга оперного певца Дмитрия Хворостовского опровергла информацию о его смерти. Об этом Флоранс Хворостовская написала на своей странице в Facebook.

"Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!", — написала супруга певца на своей странице в Facebook.

Художественный руководитель театра "Геликон‐опера" Дмитрий Бертман рассказал, что Дмитрий Хворостовский, узнав о своей смерти из СМИ, только посмеялся.

"Все в порядке. Он смеется над этим. Пишет "ха-ха-ха, утки какие". Все хорошо", — рассказал худрук и друг певца.

На распространившиеся сведения о смерти Хворостовского также отреагировала оперная певица Хибла Герзмава.

"Он жив! Неверная информация!" — написала она на своей странице в Instagram.

ОН ЖИВ!!!!!! НЕВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!! ГОСПОДИ БОЖЕ!!!!! ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЖУРНАЛИСТАМИ?????#дмитрийхворостовский #dmitryhvorostovsky Публикация от Hibla Gerzmava (@hiblagerzmava) Окт 10 2017 в 4:20 PDT

Ранее о смерти артиста сообщила на своей странице в Twitter сенатор Елена Мизулина. Позднее она удалила запись, объяснив, что лишь откликнулась на публикации в других СМИ.

Летом 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль мозга, после чего артист прошел курс лечения в британской клинике и продолжил выступления. В 2016 году 16 октября певец выступил на сцене Старой оперы во Франкфурте, а летом 2017 года выступил в Красноярске.