Хворостовский жив: как соцсети "похоронили" известного оперного певца

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Супруга оперного певца Дмитрия Хворостовского опровергла информацию о его смерти. Об этом Флоранс Хворостовская написала на своей странице в Facebook.
"Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!", — написала супруга певца на своей странице в Facebook.
Художественный руководитель театра "Геликон‐опера" Дмитрий Бертман рассказал, что Дмитрий Хворостовский, узнав о своей смерти из СМИ, только посмеялся.
"Все в порядке. Он смеется над этим. Пишет "ха-ха-ха, утки какие". Все хорошо", — рассказал худрук и друг певца.
На распространившиеся сведения о смерти Хворостовского также отреагировала оперная певица Хибла Герзмава.
"Он жив! Неверная информация!" — написала она на своей странице в Instagram.
Ранее о смерти артиста сообщила на своей странице в Twitter сенатор Елена Мизулина. Позднее она удалила запись, объяснив, что лишь откликнулась на публикации в других СМИ.
Летом 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль мозга, после чего артист прошел курс лечения в британской клинике и продолжил выступления. В 2016 году 16 октября певец выступил на сцене Старой оперы во Франкфурте, а летом 2017 года выступил в Красноярске.