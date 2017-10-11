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Владимир Путин, архивное фото

Опрос: Путин - гарант и стабильности, и перемен

© Sputnik/ Михаил Климентьев
В России
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Большинство россиян считают, что президент РФ Владимир Путин - это гарант и стабильности, и перемен.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Россияне считают, что президент России Владимир Путин — гарант не только стабильности, но и перемен в России, и верят в его способность обеспечить реформы в стране, рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует РИА Новости. 

Игорь Додон и Владимир Путин встретились в Сочи
© Sputnik.
Игорь Додон и Владимир Путин встретились в Сочи

В начале октября на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. В начале октября Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".

По словам Федорова, на вопрос, сможет или не сможет президент Путин обеспечить стабильность в стране, 90% опрошенных полагают, что да, сможет.

"Только 7% не доверяют Путину в обеспечении стабильности. Второй вопрос задавался в том же самом опросе: "На ваш взгляд, Путин сможет или не сможет обеспечить перемены и реформы в нашей стране?". 72% полагают, что сможет, 23% полагают, что не сможет", — сказал Федоров.

Исходя из этих данных, пояснил он, можно сказать, что хотя веры в способность обеспечивать не только стабильность, но и перемены в России меньше, но при этом 72%, практически три четверти опрошенных полагают, что Путин не только гарант стабильности, но и условие перемен.

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Теги:
доверие, мнение, опрос, Владимир Путин, Россия
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