Путин: Россия готова расширять сотрудничество с Молдовой

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Россия будет выстраивать отношения с нашей страной, исходя из того, насколько сам Кишинев и молдавский народ готовы расширять сотрудничество.

Такое заявление сделал президент Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

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Глава государства уточнил, что основной рынок сбыта товаров молдавского происхождения – это страны ЕврАзЭс, прежде всего Россия.

"Ну и мы, конечно, будем выстраивать отношения с этой страной — имею в виду уже Россию – исходя из того, насколько сама Молдова и сам народ Молдовы готов расширять сотрудничество", — заявил Путин, которого цитирует РИА Новости.

В среду в Сочи прошел Совет глав государств (СГГ) Содружества в узком и широком форматах. Эта структура является высшим органом СНГ.

В рамках СГГ обсуждаются принципиальные вопросы, затрагивающие общие интересы государств Содружества.