Молдаване Крыма создадут в Ялте винодельческое предприятие

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Этнические молдаване Крыма хотят создать на полуострове винодельческое предприятие и построить национальную деревню, сообщает сайт gazetacrimea.ru.

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"Сейчас мы расширяем свою организацию. Мы прошли регистрацию в Первомайском, Черноморском, Сакском районах. Будем стараться, чтобы по всему Крыму были наши представители. В молдавской общине сейчас состоит 1200 человек, но реальное число наших соотечественников — около 12 тысяч человек", — сообщил председатель региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "Плай" Сергей Ерхан.

Он считает необходимым создать в Крыму небольшую молдавскую деревушку, в которой каждый смог бы познакомится с обычаями, бытом, национальной кухней, народными промыслами его народа.

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"Мы хотим создать её в Сакском районе. С историческими корнями это никак не связано, там есть земля, равнина, где можно выращивать виноград и завести отару овец", — отметил Ерхан.

По его словам, также в планах — создание винодельческого предприятия.

"Несмотря на то, что вино считается национальным продуктом в Молдове, в Крыму никто среди молдаван этим бизнесом не занимается. Ситуацию мы намерены исправить. Сейчас мы только собираемся это делать. Проект запустим в Ялте. Сейчас проходим регистрацию", — поделился планами Ерхан.

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Он добавил, что кроме культурно-национального комплекса и винодельческого хозяйства молдавская община мечтает сформировать творческий коллектив и детский ансамбль, чтобы радовать крымчан своими песнями и танцами. Надеется община и на укрепление связей со своей исторической родиной.