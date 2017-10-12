Новые деньги в России: как выглядят купюры

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей начали поступать в обращение с 12 октября, а их массовый ввод в России начнется в декабре, сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот.
"С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот. Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены — Дальний Восток, Крым, — и также Москва. Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку", — цитирует слова Набиуллиной РИА Новости.
Глава Центробанка обратила внимание на то, что банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку они разрабатываются в строгой секретности.
"Это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам", — отметила Набиуллина.
Новые деньги и банкоматы
По словам председателя ЦБ России, банкоматная сеть страны будет полностью готова к работе с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей в декабре.
Она отметила, что регулятор до ввода в обращения новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.
"Но в настоящее время банкноты уже обращаются и ими можно расплатиться в магазинах, они законные средства, и ЦБ постепенно и поэтапно будет вводить в обращение эти купюры", — подчеркнула Набиуллина.
Новые деньги и инфляция
По мнению главы Центробанка, введение в оборот новых банкнот не повлияет на инфляцию в России. При этом она отметила, что в обращении может сократиться число купюр в 100 и 1000 рублей.
"Когда мы приняли решение выпускать купюры данного номинала (200 и 2000 рублей — ред.), мы как раз исходили из того, что мы переходим в систему с низкой инфляцией. Обычно купюры такого номинального ряда, кратные один, два, пять, существуют в странах с относительно низкой инфляцией", — пояснила Набиуллина.
Как отметила председатель Центробанка, на самом деле, так и произошло — инфляция в России снизилась — уже ниже 4%.
"Сам по себе номинал никакую инфляцию разогнать не в состоянии и не может… Да, использование купюр других номиналов будет сокращаться. На наш взгляд, скорее будет сокращаться использование номиналов 100 рублей и 1000 рублей, но это будет зависеть от того, как будут востребованы эти купюры людьми", — сказала Набиуллина.
По ее словам, ЦБ не принимает решение сократить выпуск в оборот тот или иной номинал, а обращает внимание на то, как люди пользуются теми или иными банкнотами.
Впервые о выпуске новых купюр ЦБ РФ объявил в апреле 2016 года. Набиуллина тогда сообщила, что их выпуск позволит упростить расчеты россиян. Глава регулятора также отметила, что выпуск дополнительных номиналов не изменит в России объем наличных денег в обращении. В октябре прошлого года Набиуллина говорила, что ЦБ РФ не опасается разгона инфляции из-за эмиссии новых купюр.
В Молдове планируются новые деньги
Национальный банк Молдовы предложил разработать концепт дизайна монет номиналом в 1 и 2 лея, которые заменят бумажные деньги. Как ранее заявлял глава Нацбанка республики Сергей Чокля, власти задумались о модернизации и национальной валюты.
"Мы заметили, что банкноты номиналом в один лей очень быстро изнашиваются и их цикл жизни крайне невелик. Есть проект, в котором мы предлагаем ввести несколько монет номиналом в один лей, два лея", — сказал Чокля.