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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на презентация новых банкнот 200 и 2000 рублей

Новые деньги в России: как выглядят купюры

© Sputnik/ Алексей Куденко
В России
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22010

Новые банкноты появились в России: глава Центрального банка РФ рассказала о появившихся купюрах, а также о том, когда их ввод в обращение будет массовым

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей начали поступать в обращение с 12 октября, а их массовый ввод в России начнется в декабре, сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот.

Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей
© Sputnik/ Алексей Куденко
Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей

"С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот. Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены — Дальний Восток, Крым, — и также Москва. Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку", — цитирует слова Набиуллиной РИА Новости.

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Глава Центробанка обратила внимание на то, что банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку они разрабатываются в строгой секретности.

"Это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам", — отметила Набиуллина.

Новые деньги и банкоматы

По словам председателя ЦБ России, банкоматная сеть страны будет полностью готова к работе с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей в декабре.

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Она отметила, что регулятор до ввода в обращения новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.

"Но в настоящее время банкноты уже обращаются и ими можно расплатиться в магазинах, они законные средства, и ЦБ постепенно и поэтапно будет вводить в обращение эти купюры", — подчеркнула Набиуллина.

Новые деньги и инфляция

По мнению главы Центробанка, введение в оборот новых банкнот не повлияет на инфляцию в России. При этом она отметила, что в обращении может сократиться число купюр в 100 и 1000 рублей.

Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей
© Sputnik/ Алексей Куденко
Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей

"Когда мы приняли решение выпускать купюры данного номинала (200 и 2000 рублей — ред.), мы как раз исходили из того, что мы переходим в систему с низкой инфляцией. Обычно купюры такого номинального ряда, кратные один, два, пять, существуют в странах с относительно низкой инфляцией", — пояснила Набиуллина.

Как отметила председатель Центробанка, на самом деле, так и произошло — инфляция в России снизилась — уже ниже 4%.

"Сам по себе номинал никакую инфляцию разогнать не в состоянии и не может… Да, использование купюр других номиналов будет сокращаться. На наш взгляд, скорее будет сокращаться использование номиналов 100 рублей и 1000 рублей, но это будет зависеть от того, как будут востребованы эти купюры людьми", — сказала Набиуллина.

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По ее словам, ЦБ не принимает решение сократить выпуск в оборот тот или иной номинал, а обращает внимание на то, как люди пользуются теми или иными банкнотами.

Впервые о выпуске новых купюр ЦБ РФ объявил в апреле 2016 года. Набиуллина тогда сообщила, что их выпуск позволит упростить расчеты россиян. Глава регулятора также отметила, что выпуск дополнительных номиналов не изменит в России объем наличных денег в обращении. В октябре прошлого года Набиуллина говорила, что ЦБ РФ не опасается разгона инфляции из-за эмиссии новых купюр.

В Молдове планируются новые деньги

Национальный банк Молдовы предложил разработать концепт дизайна монет номиналом в 1 и 2 лея, которые заменят бумажные деньги. Как ранее заявлял глава Нацбанка республики Сергей Чокля, власти задумались о модернизации и национальной валюты.

"Мы заметили, что банкноты номиналом в один лей очень быстро изнашиваются и их цикл жизни крайне невелик. Есть проект, в котором мы предлагаем ввести несколько монет номиналом в один лей, два лея", — сказал Чокля.

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Теги:
ввод в обращение, новые банкноты, деньги, Центральный банк России, Эльвира Набиуллина, Молдова, Россия
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