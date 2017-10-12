"Клинический" оптимист: день рождения Ролана Быкова

Сегодня блистательному актеру, режиссеру и сценаристу Ролану Быкову могло бы исполниться 88 лет.

Ролан Быков родился в Киеве, а вырос в Москве. Его приключения начались с самого рождения, по ошибке днем рождения назначили 12 ноября, а паспортистка записала его как Роланда Анатольевича. С самого детства Ролан мечтал стать актером, в десять лет он занимался в театральной студии.

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После школы Ролан Быков сделал несколько тщетных попыток поступить в МХАТ, ВГИК и ГИТИС, в последний его не взяли из-за роста. Счастливым вариантом была "Щука", куда Быкова и взяли.

Свою первую роль актер сыграл в 1954 году в фильме "Школа мужества". Творческая жизнь выдающегося актера была бурной и насыщенной.

Режиссерская карьера Ролана Быкова складывалась если не туго, то уж точно не безоблачно. Один за одним его фильмы вызывали шквал критики, споров и нареканий, которые в итоге превращались в травлю. Чиновники буквально ненавидели картины Быкова, съемки всегда сопровождались запретами.

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