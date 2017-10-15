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XIX Всемирный фестиваля молодежи и студентов

Сюрпризы Всемирного фестиваля молодежи: как пройдет церемония открытия

© Sputnik/ Нина Зотина
В России
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Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (14)
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Шесть главных тем человечества: как пройдет и чему будет посвящена интерактивная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Грандиозная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) пройдет 15 октября в Ледовом дворце "Большой" в Сочи. Она будет посвящена ключевым проблемам современного мира и их решениям, которые предлагает молодые люди.

По словам организаторов, стадион будет символизировать нашу планету, населенную миллиардами самых разных людей и объединенных одной целью, — сделать этот мир лучше. Герои яркого театрализованного шоу продемонстрируют, что люди способны на многое, если объединятся. Они откроют свои сердца и устремятся к поиску решения насущных проблем всей душой.

"Единичный человек сейчас за прогрессом уже не успевает. Поэтому мы взяли шесть актуальных тем: экологию, бедность, образование, энергию, информацию, науку. И на основе этих тем мы создали шоу, спектакль", — рассказал член Академии российского телевидения, почетный член Российской академии художеств Алексей Сеченов, за плечами которого большой опыт создания масштабных шоу.

XIX Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
© Sputnik/ Нина Зотина
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По его словам, в этих темах есть приглашенные спикеры из разных точек планеты, они рассказывают о себе, о том, что они лично дали этому миру.

"Шоу прекрасно тем, что мы придумали его на основе реальности, которая происходит с нами сейчас", — добавил Сеченов.

Продюсером церемонии открытия стал заслуженный деятель искусств Игорь Крутой, один из самых именитых, популярных и востребованных композиторов России. Это не первый совместный проект Крутого и Сеченова. Вместе они работали над шоу для таких событий как XXVII Всемирная летняя Универсиада, VII Зимние Азиатские Олимпийские Игры, XVI Чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта и многие другие.

Церемония открытия будет интерактивной, поэтому каждый гость сможет ощутить себя не только зрителем, но и непосредственным участником представления, а оригинальные высокотехнологичные декорации помогут окунуться в атмосферу постоянного движения и поиска ответов на ключевые вопросы.

По словам Сеченова, создан модульный многосекционный экран из шести секций, состоящих из больших сфер, которых насчитывается 60 тысяч штук. Он отметил, что из этих сфер состоит центральный объект.

Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
© Sputnik/ Илья Питалев
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"Что такое сфера? Это, как человек, его душа. Это шар, это наша память, и она состоит из маленьких людей, которые каждый сам по себе еще и светятся. Надеюсь, что он у нас еще и заговорит. Поэтому вот эта штука — она и есть центр нашего шоу. И все, что будет происходить, будет происходить на ней. Изменяться,плакать, смеяться, страдать, переживать, любить — все оно само подскажет и покажет", — раскрыл некоторые секреты шоу Сеченов.

Каждый из эпизодов программы открытия будет представлять конкретный человек. Объединяет их то, что все они в какой-то момент решили сделать наш мир лучше.

Например, Артем Оганов, знаменитый на весь мир русский ученый, открывший способ предсказания кристаллических структур соединений, представит главу о современной России.

Главным героя эпизода "Экология" станет Афроз Шах из Индии, убравший с пляжа за 86 недель пять тысяч 400 тонн мусора.

Об "Энергии" расскажет основатель и управляющий директор компании по разработке возобновляемых источников энергии в Африке Oxygen Africa Симбараше Мхуриро из Зимбабве, который входит в топ-30 самых перспективных и вдохновляющих молодых предпринимателей Африки.

Экспозиция Мы мечтою о мире живём! в поезде-музее Новониколаевск-Новосибирск
© Sputnik/ Александр Кряжев
Самые красочные кадры Всемирных молодежных фестивалей
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Героем эпизода "Бедность" станет врач и социальный предприниматель из Индонезии Гамаль Альбинсаид, который в свои 24 года основал проект "Мусорное медицинское страхование", обеспечивающий любому бедняку бесплатный визит к врачу в обмен на собранный мусор.

Параллельно с прямым эфиром церемонии открытия на площади перед "Медалс Плаза" будет организована концертная программа, продолжающая концепцию главного шоу. Развлекать собравшихся будут Quest Pistols Show, Guru Groove Foundation, солистка группы "Тату" Лена Катина и группа Morandi. Ведущей шоу станет специальный корреспондент "Вечернего Урганта" Алла Михеева.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогать в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут пять тысяч человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 дал Международный парад-карнавал, который прошел 14 октября в Москве. Также две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (14)

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Теги:
фестиваль, церемония открытия, Всемирный фестиваля молодежи и студентов, Игорь Крутой, Алексей Сеченов, Сочи, Россия
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