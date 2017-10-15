Праздничный Сочи: фестиваль молодежи-2017 может побить рекорд

Фестиваль молодежи и студентов в 2017 году может стать самым масштабным и побить рекорд по количеству участников

СОЧИ, 15 окт — Sputnik. Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) торжественно откроется в воскресенье в Олимпийском парке Сочи. Как ожидается, в торжественной церемонии открытия фестиваля в воскресенье примет участие и президент России Владимир Путин. Ждут российского лидера и в последние дни форума.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1945 года в разных странах мира. За годы существования ВМФС зарекомендовал себя уникальной площадкой, на которой молодые лидеры со всех уголков планеты обсуждают будущее мира. Очередной ВМФС проходит в этом октябре в Сочи. К церемонии открытия самого масштабного молодежного мероприятия готовятся и представители молдавской делегации.Как передает корреспондент Sputnik Молдова, входящий в состав делегации, город украшен к началу фестиваля. По сочинским улицам можно встретить участников этого масштабного мероприятия — гостей из дальнего зарубежья сопровождают волонтеры-переводчики, которые помогают как с организационными, так и с бытовыми вопросами.

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Как отмечается на официальном сайте фестиваля, в связи с небывалым наплывом зарубежных гостей на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов номерной фонд Олимпийского парка и Красной поляны исчерпан.

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"В составе большинства иностранных делегаций прибывают участники, не прошедшие предварительную регистрацию. Организаторы ВФМС 2017 оказывают содействие гостям мероприятия в расселении и организации питания, а также их аккредитации на мероприятия фестиваля", — отмечено на сайте фестиваля.

На данный момент в город прибывает более 50 тысяч человек — это участники, волонтеры, организаторы, технический персонал, гости и спикеры ВФМС 2017.

Таким образом, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов может стать самым масштабным в истории мероприятия и побить рекорд не только по количеству национальных делегаций, но и по числу участников. Самый массовый фестиваль прошел в 1957 году в Москве, тогда делегатами стали 34 тысячи человек.

"В связи с этим, была расширена программа мероприятий, которая теперь проходит не только в Олимпийском парке, но и за его пределами, создан оперативный штаб и запущен в работу центр корпоративного приема, оказывающий помощь в аккредитации всех клиентских групп ВФМС-2017", — отмечено на сайте фестиваля.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Аккредитация на Фестиваль молодежи и студентов в 2017

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Фестиваль проходит с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который прощел 14 октября в Москве. Также 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.