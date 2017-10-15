Фестивальный Сочи: взгляд изнутри

Праздничный Сочи глазами корреспондента Sputnik Молдова: когда стартует Всемирный фестиваль молодежи и студентов, что ждет участников форума и как встречает город делегатов?

СОЧИ, 15 окт — Sputnik, Виктор Чобану. Курортный Сочи превратился в единый международный центр, который объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты — лидеров молодежных НПО, представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков и многих других. Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) обещает быть крупнейшим международным событием в области молодежного взаимодействия. Предполагается, что в нем примут участие более 20 000 участников, из них половина — граждане иностранных государств всех континентов, более 150 государств. Молдавская делегация является одной из самых многочисленных — 300 человек, включая участников Приднестровья. В число делегатов фестиваля входят и корреспонденты Sputnik Молдова.

Все участники в предвкушении официального старта фестиваля. Как обещают организаторы, делегатов ждет не только впечатляющее шоу церемонии открытия, но и интереснейшая программа.

После прохождения стандартных проверок, участники форума попадают в MediaCentr, где открыты несколько ознакомительных зон. Одна из них знакомит делегатов друг с другом, с особенностями культуры каждой из страны. Другая включает стенды регионов России. Представители РФ стараются привлечь внимание гостей и развлечь их.

Настоящий фурор произвели представители Краснодарского края, которые решили, что встречать участников фестиваля должен непременно робот, при чем не просто приветствовать, но и поговорить и ответить на все вопросы молодых людей. Робот не только раздает советы участникам фестиваля, но и осыпает комплиментами. Да, похоже искусственному интеллекту удалось некоторых из молодых людей вогнать в краску.

Фестивальный Сочи

Курортный Сочи, который ассоциируется с теплым морем и многолюдными пляжами даже в октябре, к началу фестиваля преподнес сюрприз. Погода в регионе испортилась. Несмотря на проливные дожди, которые в эти дни обрушились на Сочи, атмосфера в городе праздничная — участники фестиваля настроены позитивно. Вспышки фотоаппаратов, люди в необычно яркой одежде, улыбки и новые знакомства — пожалуй так можно в нескольких словах описать первое знакомство с фестивальным городом. К слову, участникам форума, которые съехались со всех континентов, помогают около пяти тысяч волонтеров, которых легко узнать по синей форме.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый © Sputnik/ Евгений Биятов

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый © Sputnik/ Victor Ciobanu

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов © Sputnik/ Victor Ciobanu

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik/ Victor Ciobanu

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik/ Victor Ciobanu

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik/ Victor Ciobanu

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik/ Victor Ciobanu

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik/ Victor Ciobanu

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik/ Victor Ciobanu 1 / 9 © Sputnik/ Евгений Биятов XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый

Говорящие на разных языках, приветливые и отзывчивые, волонтеры знают все — куда пройти, где и что находится, как туда добраться и решат все проблемы, которые возникают у участников фестиваля.

Впечатляющая церемония открытия

Программа шоу обещает быть увлекательной. Церемония разделена на эпизоды: "Россия", "Экология", "Энергия", "Бедность", "Наука" и "Инфо-Бум". В представлении раскроются истории реальных людей, которые меняют мир к лучшему своими поступками. Параллельно с прямым эфиром церемонии открытия на площади перед "Медалс Плаза" будет организована концертная программа. На мероприятии выступят Quest Pistols Show, Guru Groove Foundation, солистка группы "Тату" Лена Катина и группа Morandi. Ведущая шоу — Алла Михеева из передачи "Вечерний Ургант".

В последующие дни участников ждут также многообещающие культурные и спортивные программы — площадки и ежедневные мероприятия. Джазовый фестиваль, фестиваль новой музыки, фестиваль национальных культур, кинолаборатория, интерактивная библиотека, различные спортивные мероприятия — мастер-класс игры в хоккей, зона экстремальных видов спорта, интерактивный ралли-марафон, зона компьютерного спорта — все это лишь малая часть того, что будет происходить в Олимпийском парке Сочи в рамках Международного фестиваля молодежи и студентов.