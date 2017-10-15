16:37 15 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)

Фестивальный Сочи: взгляд изнутри

© Sputnik/ Victor Ciobanu
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (14)
43 0 0

Праздничный Сочи глазами корреспондента Sputnik Молдова: когда стартует Всемирный фестиваль молодежи и студентов, что ждет участников форума и как встречает город делегатов?

СОЧИ, 15 окт — Sputnik, Виктор Чобану. Курортный Сочи превратился в единый международный центр, который объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты — лидеров молодежных НПО, представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков и многих других. Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) обещает быть крупнейшим международным событием в области молодежного взаимодействия. Предполагается, что в нем примут участие более 20 000 участников, из них половина — граждане иностранных государств всех континентов, более 150 государств. Молдавская делегация является одной из самых многочисленных — 300 человек, включая участников Приднестровья. В число делегатов фестиваля входят и корреспонденты Sputnik Молдова.

Все участники в предвкушении официального старта фестиваля. Как обещают организаторы, делегатов ждет не только впечатляющее шоу церемонии открытия, но и интереснейшая программа.

После прохождения стандартных проверок, участники форума попадают в MediaCentr, где открыты несколько ознакомительных зон. Одна из них знакомит делегатов друг с другом, с особенностями культуры каждой из страны. Другая включает стенды регионов России. Представители РФ стараются привлечь внимание гостей и развлечь их.

Настоящий фурор произвели представители Краснодарского края, которые решили, что встречать участников фестиваля должен непременно робот, при чем не просто приветствовать, но и поговорить и ответить на все вопросы молодых людей. Робот не только раздает советы участникам фестиваля, но и осыпает комплиментами. Да, похоже искусственному интеллекту удалось некоторых из молодых людей вогнать в краску.

Фестивальный Сочи

Курортный Сочи, который ассоциируется с теплым морем и многолюдными пляжами даже в октябре, к началу фестиваля преподнес сюрприз. Погода в регионе испортилась. Несмотря на проливные дожди, которые в эти дни обрушились на Сочи, атмосфера в городе праздничная — участники фестиваля настроены позитивно. Вспышки фотоаппаратов, люди в необычно яркой одежде, улыбки и новые знакомства — пожалуй так можно в нескольких словах описать первое знакомство с фестивальным городом. К слову, участникам форума, которые съехались со всех континентов, помогают около пяти тысяч волонтеров, которых легко узнать по синей форме.

  • XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый
    XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый
    © Sputnik/ Евгений Биятов
  • XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый
    XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый
    © Sputnik/ Victor Ciobanu
  • XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
    XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
    © Sputnik/ Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik/ Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik/ Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik/ Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik/ Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik/ Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik/ Victor Ciobanu
1 / 9
© Sputnik/ Евгений Биятов
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый

Говорящие на разных языках, приветливые и отзывчивые, волонтеры знают все — куда пройти, где и что находится, как туда добраться и решат все проблемы, которые возникают у участников фестиваля.

Впечатляющая церемония открытия

Программа шоу обещает быть увлекательной. Церемония разделена на эпизоды: "Россия", "Экология", "Энергия", "Бедность", "Наука" и "Инфо-Бум". В представлении раскроются истории реальных людей, которые меняют мир к лучшему своими поступками. Параллельно с прямым эфиром церемонии открытия на площади перед "Медалс Плаза" будет организована концертная программа. На мероприятии выступят Quest Pistols Show, Guru Groove Foundation, солистка группы "Тату" Лена Катина и группа Morandi. Ведущая шоу — Алла Михеева из передачи "Вечерний Ургант".

В последующие дни участников ждут также многообещающие культурные и спортивные программы — площадки и ежедневные мероприятия. Джазовый фестиваль, фестиваль новой музыки, фестиваль национальных культур, кинолаборатория, интерактивная библиотека, различные спортивные мероприятия — мастер-класс игры в хоккей, зона экстремальных видов спорта, интерактивный ралли-марафон, зона компьютерного спорта — все это лишь малая часть того, что будет происходить в Олимпийском парке Сочи в рамках Международного фестиваля молодежи и студентов.

Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (14)

По теме

Праздничный Сочи: фестиваль молодежи-2017 может побить рекорд
Теги:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Сочи, Россия, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Таави Рыйвас на трибуне Рийгикогу
    Ярмарка лицемерия

    Отставки политиков "по этическим мотивам" всегда носили в Эстонии субъективный характер — не стала исключением и отставка вице-спикера парламента Таави Рыйваса.

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Отдыхающие на пляже в Сарпи на берегу Черного моря
    Популярное направление

    С начала года Аджарию посетили 1,2 миллиона иностранцев: по количеству визитеров лидирует Турция; Азербайджан, Россия, Иран и Израиль – в пятерке.

  • Презентация каталога предприятий сельского хозяйства Абхазии
    Новый рынок

    На крупнейшей торговой площадке Европы "Фуд Сити" будет размещаться одно из подразделений Торгового дома Абхазии.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Экспозиция Мы мечтою о мире живём! в поезде-музее Новониколаевск-Новосибирск
Самые красочные кадры Всемирных молодежных фестивалей
LIVE: Международный танцевальный конкурс Ты супер! Танцы на НТВ 14.10.2017
Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ
Фестиваль в Сочи объединит молодежь со всего мира
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться