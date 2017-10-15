Владимир Путин на открытии Фестиваля молодежи: создавайте свое будущее

Sputnik, Алексей Стефанов

С самого утра в Главном медиацентре было не протолкнуться — волонтеры и участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ярких куртках, толстовках и жилетках выстраивались у центрального входа, чтобы попасть в основное здание, сновали по коридорам и расходились по всевозможным площадкам. Некоторые группы еще на входе устраивали импровизированные концерты, распевая песни советских лет и популярные мировые хиты, кто-то танцевал, а иные играли на различных инструментах. Творческая молодежь знакомилась, обменивалась контактами и значками.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Гости XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Гости XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Логотип XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 8 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

За наклейками и значками участники фестиваля на протяжении первого дня работы Главного медиацентра подходили и к стенду Международного информационного агентства и радио Sputnik. Настроение поднималось с каждой минутой и к четырем часам дня колонны молодежи в разноцветной одежде направились в сторону ледового дворца "Большой", где должно было состояться официальное открытие фестиваля. В общей сложности там собралось около 10 тысяч человек из более чем 180 стран мира.

© Sputnik/ Victor Ciobanu Фестивальный Сочи: взгляд изнутри

В программе фестиваля много мероприятий связано с современными технологиями — вот и зрителей ждал небольшой сюрприз. Каждому раздали прибор, напоминающий формой наручные часы, который во время концерта сам включался, горел или синхронно мигал. Зажигалки и даже экраны мобильных телефонов ушли в прошлое.

Концерт открылся обратным отсчетом, во время которого на большом экране под куполом арены друг друга сменяли флаги участников фестиваля. Когда же дошло до нуля, на зрителей посыпалась разноцветная мишура, после чего голос диктора громко проскандировал "Добро пожаловать в Россию!" и зал разразился бурными аплодисментами.

© Sputnik/ Евгений Биятов Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Затем центральную часть сцены занял шатер, на экранах стали мелькать фотографии людей, которыми гордится Россия — актеры, танцоры, спортсмены, космонавты. Заиграла музыка, шатер стал подниматься, открыв сцену, на ней уже стояли танцоры и финалистка конкурса "Голос" Тина Кузнецова. Пока она исполняла песню, о современных технологиях напоминали танцоры, расположившиеся под сценой — они выполняли различные движения на круглых подмостках в виде открытых ракушек, а на верхнюю часть проецировалась тень с установленных на их костюмах датчиках.

Так началась первая часть концерта под названием "Россия", после которой пошли другие эпизоды — обязательно с историями реальных людей и концертной программой: "Экология", "Энергия", "Бедность", "Наука" и "Инфо-Бум".

© Sputnik/ Максим Блинов Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Одним из трогательных моментов стало выступление актерской семьи Егора Бероева и Ксении Алферовой, которые рассказывали про работу своего благотворительного фонда "Я есть!" Они поделились историями о детях с аутизмом, от которых зачастую отворачивается общество, но многие из них вырастают талантливыми людьми. Главное вовремя протянуть им руку. После этого рассказа запела Полина Гагарина, и только она закончила петь, как на сцену поднялся молодой человек, представившийся Гошей из Владикавказа, попросил микрофон и сделал своей девушке Кристине предложение. До этого она дважды отказывала молодому человеку, но когда ее попросили выйти на сцену, сердце девушки дрогнуло, и она сказала: "Да!".

© Sputnik/ Victor Ciobanu Предложение руки и сердца прервало церемонию открытия Фестиваля молодежи в Сочи

Дальше на сцену выходили ученые и экологи. Особенно зрителей удивил и поразил поступок жителя Мумбаи Афроза Шаха, который в одиночку решил бороться с загрязнением пляжа полиэтиленовыми мешками, после чего помогать ему стали сотни добровольцев. Им удалось вывезти с пляжа Версова на побережье Аравийского моря 5,4 млн кг мусора, что стало крупнейшим в истории сбором отходов, засорившим природу. Все это показали на экранах, когда же Шах вышел на сцену, многие аплодировали ему стоя. И композиция к его выступлению была подобрана очень удачно — танцоры были в нарядах из полиэтилена, под сценой люди в белых защитных костюмах выливали из ведер в бочки какую-то смесь, которая вспыхивала и стелилась белым дымом по полу.

Наконец, когда на сцену вышел президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу и сказал: "Нас принимают в стране героев, которые победили фашизм", зал долго не смолкал. Его выступление было встречено очень тепло.

Но до последнего сохранялась интрига — приедет ли на открытие и президент Российской Федерации Владимир Путин, которого упомянул в своем выступлении Пападимитриу. Некоторые участники в кулуарах шептались, что, скорее всего, будет просто зачитано его приветствие. И какого же было удивление зала, когда ведущий объявил выступление президента РФ.

"Убежден, вас, молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий, объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха", — сказал Путин.

Он отметил, что "энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи".

"Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые мечты и помыслы", — подчеркнул президент России.

После этих слов Владимир Путин официально объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.

© Sputnik/ Евгений Биятов Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Финальной точкой церемонии открытия стало выступление американской группы OneRepublic, за которую проголосовали ранее участники фестиваля. Помимо них за право быть хедлайнером самого крупного молодежного события мира претендовали Ellie Goulding, Rita Ora и The Black Eyed Peas. Подсчет голосов шел семь дней, участие в нем приняли 15 тысяч человек из более чем 30 стран и большинство выбрало именно OneRepublic.

Пока же в ледовом дворце открывали фестиваль на соседней с ним площадке — "Медалс плаза" проходил большой концерт, который вели Алла Михеева из программы "Вечерний Ургант" и телеведущая Тута Ларсен. На нем выступали группы Quest Pistols Show, Guru Groove Founddation, солистка группы "Тату" Лена Катина и группа Morandi. Завершился он грандиозной дискотекой и праздничным салютом.