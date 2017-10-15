Предложение руки и сердца на открытии Фестиваля молодежи в Сочи

Романтический Сочи: открытие Фестиваля молодежи не обошлось без сюрпризов в прямом эфире

СОЧИ, 15 окт — Sputnik, Виктор Чобану. Церемонию открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи прервало предложение руки и сердца.

Во время шоу на сцене появился молодой человек в красном костюме, представившийся как Гоша из Владикавказа. "Где-то в зале сидит моя девушка Кристина, которой я делал предложение два раза. Кристина, смотри, я здесь, видишь, на что я способен", — сказал он со сцены.

Когда дама сердца Гоши из Владикавказа вышла на сцену, молодой человек встал на колено и сделал ей предложение, на которое та ответила согласием под бурные аплодисменты трибун.

© Sputnik/ Евгений Биятов Участник фестивала делает предложение своей девушке на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов соберет свыше 20 тысяч участников из более чем 180 стран. Фестиваль открылся в Сочи в воскресенье, его мероприятия завершатся 22 октября.