Умер известный российский актер

Актер Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу подмосковного города Лобни, куда его везли друзья после того, как он почувствовал себя плохо: причина смерти пока не установлена

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Известный российский актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в воскресенье, 15 октября.

По информации телеканала РЕН-ТВ, актер умер по дороге в больницу подмосковного города Лобни, куда его везли друзья после того, как Марьянов почувствовал себя плохо. Причина смерти пока не установлена.

Как сообщает Telegram-канал Mash,умирающего Марьянова друзьям пришлось везти на своей машине в больницу, после того, как в скорой им заявили, что "сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно". Дмитрий жаловался на здоровье с самого утра 15 октября. Он отдыхал с друзьями на даче в Лобне и постоянно повторял, что у него болят нога и спина. Неожиданно после обеда ему стало резко хуже. Он упал и потерял сознание. После того, как скорая приехать к нему не смогла, товарищи повезли Дмитрия своим ходом. Однако он скончался, так и не доехав до больницы.

Известность Дмитрий Марьянов получил после роли в своем первом фильме "Выше радуги", вышедшем на экраны в 1986 году. С 1994 года он входил в состав труппы театра "Ленком", участвовал в таких спектаклях, как "Юнона и Авось", "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", сообщает РИА Новости. Он также снимался в фильмах и сериалах, играл в музыкальном спектакле "Квартета И" "День радио".