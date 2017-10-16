Смерть Дмитрия Марьянова: криминальная версия исключена

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Известный российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался на 48 году жизни из-за оторвавшегося тромба, сообщает Sputnik Беларусь. © Sputnik/ Екатерина Чеснокова Умер известный российский актер

Актеру стало плохо 15 октября, когда он находился с друзьями на даче. Не дожидаясь "скорой", знакомые повезли Марьянова в больницу города Лобня (Подмосковье). По дороге актер скончался.

В настоящее время министерство здравоохранения проверяет появившуюся в СМИ информацию о том, что вызванные медики отказались оперативно оказать актеру необходимую помощь.

Марьянов стал известен после главной роли в кинофильме "Выше радуги". Он входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Актер сотрудничал с "Квартетом-И", играл в кино. Одной из ярких и лиричных ролей был его образ ведущего музыкального радио в комедии "День радио". Помимо этого, актер снялся в фильмах "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город".