Молдова на фестивале в Сочи: это лучшее, что могло быть в нашей жизни

Кристина Чиботару, Sputnik

Накануне в Сочи был дан официальный старт Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Грандиозная церемония открытия никого не оставила равнодушным, лишь прибавила энтузиазма.

© Sputnik/ Victor Ciobanu Интерактивный Сочи: робот передал Молдове привет с Фестиваля молодежи

Теперь участникам хочется, чтобы и этот год остался в истории, как что-то совершенно невероятное. А для этого есть все шансы — в Россию приехали десятки тысяч участников из 180 стран, спортсмены, артисты, эксперты в самых различных областях, политики и, конечно, лучшие представители молодежи мира, в том числе из Молдовы. На Всемирный фестиваль молодежи и студентов отправились и корреспонденты Sputnik Молдова.

Фестивальная атмосфера

Ребята признаются, что события превзошли все их ожидания, а церемония открытия стала самым грандиозным концертом в их жизни!

"Открытие фестиваля — это шоу, где каждый из нас почувствовал себя частичкой чего-то большего", — заявил Sputnik лидер молдавской делегации Никита Цуркан, добавив, что одна из главных целей уже достигнута.

По его словам, "атмосфера на фестивале царит потрясающая. Многие ребята уже повстречали своих знакомых и друзей из других стран. Налаживаются связи, не зря же фестиваль считается местом, которое соединяет страны и континенты.

© Sputnik/ Victor Ciobanu Фестивальный Сочи: взгляд изнутри

Впрочем, возникла у ребят и проблема — организаторы приготовили так много всего, что никак не получается выбрать, что же делать в первую очередь.

В понедельник стартовала официальная программа с множеством лекций, воркшопов, семинаров и самое тяжелое здесь выбрать — куда идти, так как хочется побывать везде. Руководитель молдавской делегации уверен, что время на все самое интересное все равно найдется, такой фестиваль бывает только раз в жизни.

Как все успеть?

О том, чтобы участники везде успели, позаботились организаторы. Команду из Молдовы разместили в гостинице "Александровский сад" Олимпийского парка в двух шагах от основных событий.

Логотип XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Гости XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik/ Victor Ciobanu

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов © Sputnik/ Victor Ciobanu

Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017) © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 5 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Логотип XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

"Условия проживания достойные. Есть все блага цивилизации. Обычно говорят, что для молодежи можно и что-то попроще, но нынче пошла капризная молодежь — им подавай комфорт. Ну, и организаторы этот комфорт подали. Могу сказать от своего лица — встретили хорошо", — поделился делегат из Молдовы Дмитрий Буймистру.

Программа и впрямь насыщенная: фестивальный забег, открытие форума молодых дипломатов с участием главы МИДа России Сергея Лаврова, Всемирный слет успешных предпринимателей, международная игра "Что? Где? Когда?", множество интерактивных лекций, мастер классов, панельных дискуссий и воркшопов.