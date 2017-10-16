Telegram оштрафовали на миллион за отказ предоставлять информацию ФСБ

В конце сентября основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой"

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Суд Мещанского района Москвы наказал мессенджер Telegram за нежелание сотрудничать с ФСБ. Дуров отказался предоставлять информацию для декодирования сообщений, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей.

Советник президента по интернету Герман Клименко отметил, что рано или поздно Дурову придется сотрудничать с властями, либо его мессенджер как ресурс умрет. По словам Клименко, ни одно государство в мире не потерпит на своей территории анонимных источников.

Пакет антитеррористических законов обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.