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Фестивальный инклюзивный забег

Спортивный Сочи: команда Sputnik приняла участие в фестивальном забеге

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В России
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Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (24)
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Олимпийский Сочи: в самом массовом спортивном мероприятии в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов приняли участие около 3,5 тысяч человек, среди них и корреспонденты Sputnik

СОЧИ, 16 окт — Sputnik, Виктор Чобану, Кристина Чиботару. Быстрее, выше, сильнее: в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи прошло два забега — на 2017 и 4000 метров. В соревнованиях приняли участие порядка трех с половиной тысяч человек из 73 стран мира, в том числе и дружная команда международного агентства и радио Sputnik.

Фестивальный инклюзивный забег
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Фестивальный инклюзивный забег

О, спорт, ты — мир!

Да, это было что-то необычное. Тысячи молодых людей разных национальностей и вероисповеданий пережили необыкновенные эмоции, пробежав по маршруту трассы "Формула-1", на которой соревнуются гоночные болиды. В соревнованиях могли принять участие все желающие независимо от физических возможностей. 

Фестивальный инклюзивный забег
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Фестивальный инклюзивный забег
Фестивальный инклюзивный забег
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Фестивальный инклюзивный забег

На финише каждый бегун, благодаря индивидуальным чипам, получил не только СМС-сообщение с результатом пройденной дистанции, но и медаль. 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
© Sputnik/ Евгений Биятов
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Атмосфера оказалась как соревновательной, так и дружественной. Общение, новые знакомства и даже дух единства между представителями разных стран мира — вот что стало определяющим смыслом спортивного соревнования.

Победителем фестивального забега с Матч ТВ на 4 км среди мужчин стал Дмитрий Травкин, пробежавший соревновательную дистанцию за 14 минут 12 секунд, среди женщин — Екатерина Толмачева с результатом 17 минут 14 секунд.

Вместе со Sputnik!

Международным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов выступило Информационное агентство и радио Sputnik.

Дружная команда Международного информационного агентства и радио Sputnik в составе четырех человек приняла участие в фестивальном забеге. Сотрудники агентства улучшили свои личные результаты на соревновательных дистанциях.

Робот передал Молдове привет с Фестиваля молодежи
© Sputnik/ Victor Ciobanu
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Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. На постсоветском пространстве Sputnik работает в 14 странах и представлен современными мультимедийными ресурсами, включая интернет-порталы на национальных и русском языках, радио и пресс-центры. В таких странах как Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия Sputnik входит в число лидеров интернет-СМИ.

Насыщенная программа

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи продолжается. Впереди столько всего интересного. Программа мероприятий очень насыщенная — лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, форумы и встречи. Участники фестиваля стараются успеть посетить все заготовленные организаторами мероприятия.

Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (24)

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Теги:
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