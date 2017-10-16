Лавров на ВФМС: за сегодняшней молодежью — будущее

Sputnik, Алексей Стефанов. На подходах к залу, в котором должна была состояться панельная дискуссия "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир", задолго до начала встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась очередь из участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
"Фестиваль собрал многие тысячи юношей и девушек со всего мира, и это прекрасная возможность для того, чтобы лучше узнать друг друга, договориться о дальнейших контактах в интересах поддержания доверия и взаимопонимания между странами и народами. Если хотите, это хорошая возможность компенсировать то, что пока не удается сделать политикам на взрослом уровне", — открыл встречу Лавров.
Эта мысль, — что именно за сегодняшней молодежью будущее, — стала лейтмотивом встречи. Сергей Лавров, обратившись к залу, отметил, что собравшимся в нем участникам фестиваля в ближайшее время "предстоит взять ответственность за положение дел как у себя на родине, так и на международной арене".
Он отметил, что международные отношения находятся на важном перекрестке: "либо мир окончательно погрузится в хаос и нестабильность, либо удастся преодолеть спираль конфронтации, договориться о совместной взаимоуважительной работе во имя благополучия и процветания всего человечества".
Когда же дошла очередь до вопросов, в воздух взмыли десятки рук. Кто-то просто хотел быть замеченным, многие махали флагами своей страны или учебного заведения, написанными от руки на листках бумаги названиями стран. В результате вопросов оказалось так много, что дискуссия растянулась на дополнительный час.
Один из студентов поинтересовался у главы МИД РФ, каким он видит выход из ситуации в Каталонии после референдума.
"Мы рассматриваем это как внутреннее дело Испании, испанского государства. Мы слышим призывы к диалогу, заявления о готовности к диалогу, в том числе из Барселоны. Я думаю, что это единственный путь к рассмотрению той ситуации, которая сложилась в результате референдума", — сказал Лавров.
И выразил надежду, что решение будет найдено "в рамках Конституции Испании и с учетом того, как всем гражданам Испании жить комфортно, в безопасности и в тесном контакте друг с другом".
Девушка из Германии рассказала, что перед тем, как начали действовать санкции против России, она устроилась на практику на крупное немецкое предприятие, стала строить успешную карьеру, но в результате действий Евросоюза ее завод обанкротился и закрылся. И поинтересовалась, как обстоят дела со снятием санкций.
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Сергей Лавров отметил, что в санкциях не заинтересована большая часть стран ЕС, но все они пошли на поводу у меньшинства и оказались в проигрыше.
"Россия и ЕС одинаково заинтересованы в снятии экономических санкций, и в скором времени это должно произойти. Все больше политиков и представителей бизнеса говорят о том, что это переходит все разумные пределы. Такие голоса слышны во Франции, Италии, Германии и в целом ряде других стран. Думаю, что разум восторжествует", — отметил Лавров.
Вопрос будущего юриста из Хабаровска о возможном создании Международного уголовного кодекса в рамках ООН вывел ответ главы МИД РФ на Международный трибунал по бывшей Югославии, который, по мнению Лаврова, "давно надо закрыть, потому что он доказал свою предвзятость и однобокость".
На вопрос студентки о том, какой будет Россия через 10 лет, глава МИД РФ с улыбкой ответил, что "это вопрос на целый роман, жизнеутверждающий, философский". Но тут же вернулся к серьезному тону и отметил, что к этому времени однополярный мир полностью уйдет в прошлое — те, кто пытается сохранить его таким, капитулирует.
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"Мы надеемся, что через 10 лет тенденция к многополярности — а это объективная тенденция, когда на разных континентах появляются новые мощные державы: экономические, финансовые — будет гораздо больше проявляться. Те, кто сейчас пытаются ее остановить и сохранить одностороннее доминирование, я думаю, к тому времени все-таки немножко поумнеют и не будут идти против течения истории", — сказал Лавров.
"Одним из полюсов многополярного мира, без всякого сомнения, будет Россия, и Россия будет объединять вокруг себя многих союзников, прежде всего соседей. В том числе в рамках большого евразийского проекта, который предложил президент Путин и который предполагает развитие связей между ЕАЭС, вообще евразийской интеграцией, и китайской инициативой "Один пояс — один путь", с Шанхайской организацией сотрудничества. А в перспективе, почему бы не распространить эти инициативы на Европейский союз, который все больше понимает, что без партнерства России ЕС будет последовательно терять свое влияние и в экономике, и в мировой политике", — высказался Лавров.
"Осетинский народ много страдал. Возможно ли объединение в рамках российского государства Северной и Южной Осетии?", — задала вопрос министру иностранных дел РФ студентка из Северной Осетии.
"Такое уже было, как вы знаете, в Советском Союзе, когда была единая Осетия. Потом волевым решением ее разделили на две части. Тогда много чего передавали из одной республики в другую, в том числе и Крым, не особо заботясь даже о советской Конституции. Я исхожу из того, что сейчас республика Южная Осетия признана в качестве независимого государства. Российские миротворцы, российская армия непосредственным образом помогли не допустить того, чтобы тогдашний президент Грузии Саакашвили силой решил "территориальную проблему", как он ее называл.
Вопреки и решению ОБСЕ, и тому, что там находились и российские миротворцы, и российские, и осетинские, и, кстати сказать, грузинские военные, которых вывезли за несколько часов до агрессивной акции. И мы будем суверенитет Южной Осетии всячески уважать и помогать его отстаивать через наше теснейшее союзническое отношение", — отметил Лавров.
"Культура образования позволяет молодым людям чаще видеться, лучше узнавать культуру, историю, происхождение традиций. Это главное, что нужно делать в сегодняшнем мире, чтобы преодолеть расклад, когда политики принимают решения во вред своему народу. Надо использовать фестиваль и подобные мероприятия, культурный и образовательный обмен, чтобы новое поколение политиков научилось слушать друг друга, учитывать подходы своего партнера при принятии решений. Благодаря культурному образовательному обмену понимаешь изнутри людей, с которыми ты будешь взаимодействовать", — сказал в конце панельной дискуссии Сергей Лавров, после чего пошел на встречу с молодыми дипломатами.