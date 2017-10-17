Стали известны результаты первого онлайн-опроса участников ВФМС-2017

Основными мотивами участия в фестивале российские и иностранные участники назвали "желание обменяться опытом с молодежью разных стран"

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Более 70% российских участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи уверены, что Россия – это страна с великой культурой и историей, с россиянами согласны 68,2% зарубежных гостей.

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Также опрошенные разделяют мнение, что "Россия – мировая держава, одно из сильнейших государств в мире", 66,7% иностранных участников фестиваля согласны с этим утверждением.

15 октября Центр социологии студенчества в партнёрстве с Российским государственным социальным университетом и Южным федеральным университетом провёл первый онлайн-опрос в рамках ежедневного мониторинга общественного мнения участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Всего было опрошено 2 500 участников по стихийной выборке.

Главной целью фестиваля, вне зависимости от страны проживания, респонденты отметили "объединение участников вокруг общечеловеческих ценностей и возможность сделать молодёжь из разных стран ближе друг к другу, несмотря на разные взгляды и вероисповедание".

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Основными мотивами участия в фестивале российские и иностранные участники назвали "желание обменяться опытом с молодежью разных стран" (российские участники – 53,7%, иностранные – 61,4%) и "возможность найти единомышленников из других стран для реализации совместных проектов" (41,6% и 46,3% соответственно). На третьем месте для россиян "повышение уровня своих профессиональных компетенций" (43,2%), а для иностранцев – "знакомство с культурой и традициями России" (31,3%).

Поскольку в этом году именно Россия принимает гостей фестиваля, организаторы опроса решили узнать у участников, какой они видят Россию, её культуру, настоящее и будущее. Большинство российских участников (79,1%) считает, что путь, по которому идет современная Россия вместе со своим лидером, даст в перспективе положительные результаты.