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Церемония награждения победителей конкурса государственной социальной рекламы Импульс

Конкурс госрекламы "Импульс" собрал рекордное количество работ

© Sputnik/ Владимир Трефилов
В России
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Проголосовать за лучшую государственную социальную рекламу смогут и пользователи интернета. Отдать свой голос за понравившуюся работу можно будет на сайте конкурса в ноябре 2017 года.

КИШИНЕВ, 17 окт — SputnikКонкурс государственной социальной рекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", завершил прием работ. В оргкомитет конкурса в 2017 году поступило более полутысячи заявок от представителей органов государственной власти всех федеральных округов РФ, а также стран СНГ. К участию в конкурсе приглашались органы государственной власти и местного самоуправления стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными в период с 1 октября 2016 года по 18 сентября 2017 года.

Абсолютным лидером по числу присланных работ (более 150 заявок) стал Центральный федеральный округ. Уральский федеральный округ вышел на второе место (более 90 работ).

Сейчас к оценке работ приступает жюри конкурса, которое определит победителей в семи основных номинациях, двух специальных номинациях: "Трендсеттер года", "Наш характер", — а также выберет Гран-при конкурса.

Проголосовать за лучшую государственную социальную рекламу смогут и пользователи интернета. Отдать свой голос за понравившуюся работу можно будет на сайте конкурса в ноябре 2017 года.

Церемония награждения победителей конкурса государственной социальной рекламы Импульс, архивное фото
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Конкурс госрекламы "Импульс" завершит прием работ 16 октября

По итогам пользовательского голосования работа, набравшая наиболее количество "лайков", получит приз в специальной номинации "Признание интернета".

Церемония награждения пройдет в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в декабре.

Конкурс традиционно проходит при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: новостной телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал Вести.Ru, ведущее российское СМИ о рекламе, маркетинге и PR Sostav.ru. Отраслевыми партнерами конкурса "Импульс" стали ассоциации: АКАРIAB RussiaРАМУIN+OUT,РАСОАКОСАКМР, портал и издание по рынку наружной рекламы OOH Mag, а также Координационный совет по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике и Официальное Представительство МФК "Каннские Львы" в России. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают: РИА "ФедералПресс" и Ассоциация менеджеров.

Импульс — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс" выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Теги:
"Импульс", Конкурс государственной социальной рекламы "Импульс", прием работ, работы
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