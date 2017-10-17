01:04 18 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи

Что случилось с Олегом Газмановым после ДТП

© Sputnik/ Нина Зотина
В России
Получить короткую ссылку
235 0 0

Российский певец Олег Газманов попал в ДТП по пути на концерт в Перми, а после того как артист сообщил об этом в соцсетях, он сделал это

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Певец Олег Газманов попал в аварию в Усольском районе Пермского края и рассказал на своей странице в Instagram, как это произошло.

#жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 11:05 PDT

"На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса", — написал певец в подписи к публикации в Instagram. Кроме того, он посоветовал остальным водителям ехать осторожно.

На своей странице в соцсети певец сообщил, что ехал в Пермь, где в среду у него должен пройти концерт. По словам Газманова, ДТП случилось на мосту. Он также отметил, что еще две машины попали в ДТП из-за этих ям.

Олег Михайлович также разместил в своем аккаунте фото  с подписью, что концерт состоится, несмотря на ДТП, и добавил видео, в котором спарадировал популярную детскую песенку.

Поклонники музыканта пожелали ему сил и здоровья. Они также пообещали, что обязательно придут на его концерт.

Теги:
авария, Instagram, ДТП, Газманов, Пермь, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лайма Вайкуле
    Вайкуле вне закона

    Лайму Вайкуле снова уличили в нарушении закона: за выгул собак по пляжу Юрмалы певице может грозить штраф до 700 евро.

  • Президент Финляндии Саули Ниинисте, архивное фото
    Финн неверующий

    Президент Финляндии не верит в угрозу странам Балтии со стороны России: по его словам, такого же мнения придерживаются многие финны.

  • Кинозал
    Важнейшее из искусств

    В четверг в Таллинне открывается кинофестиваль "Неделя российских фильмов": на суд эстонской публике представят продукты российского кинематографа.

  • Российский историк Петр Рябов
    Въезд закрыт

    Историку и философу из России Петру Рябову, который отбыл шесть суток ареста в Беларуси, до 2027 года запретили въезд в страну.

  • Александр Чачиа
    Согласованные действия

    Все действия Михаила Саакашвили согласованы с американскими кураторами – политолог прокомментировал последние заявления экс-президента Грузии.

  • Ремонт в АГУ
    Юбилей университета

    Абхазскому государственному университету исполнилось 85 лет: на торжество в Сухум приехали представители вузов России и зарубежья.

  • Руководители ВС Азербайджана, Грузии и Турции обсудили вопросы сотрудничества
    Перспективное сотрудничество

    Руководители вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность.

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Евробонус

    Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС не повлияет на уровень жизни в стране, бонусом может стать только упрощение въезда в Евросоюз.

  • Производство древесного угля
    Безугольный бассейн

    В казахстанском Петропавловске остро не хватает угля, власти объясняют дефицит нехваткой вагонов для его транспортировки в регион.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, в том числе из Молдовы, открылся в Сочи в воскресенье 15 октября. Sputnik представляет подборку самых красивых девушек фестиваля.
Самые красивые девушки Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Похороны кукол
Похороны кукол или церемониал прощания с игрушками
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться