Что случилось с Олегом Газмановым после ДТП

Российский певец Олег Газманов попал в ДТП по пути на концерт в Перми, а после того как артист сообщил об этом в соцсетях, он сделал это

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Певец Олег Газманов попал в аварию в Усольском районе Пермского края и рассказал на своей странице в Instagram, как это произошло.

#жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 11:05 PDT

"На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса", — написал певец в подписи к публикации в Instagram. Кроме того, он посоветовал остальным водителям ехать осторожно.

На своей странице в соцсети певец сообщил, что ехал в Пермь, где в среду у него должен пройти концерт. По словам Газманова, ДТП случилось на мосту. Он также отметил, что еще две машины попали в ДТП из-за этих ям.

Олег Михайлович также разместил в своем аккаунте фото с подписью, что концерт состоится, несмотря на ДТП, и добавил видео, в котором спарадировал популярную детскую песенку.

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 17 2017 в 6:06 PDT

Поклонники музыканта пожелали ему сил и здоровья. Они также пообещали, что обязательно придут на его концерт.