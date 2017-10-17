Автобус "Москва-Кишинев" попал в тройное ДТП: один человек погиб

Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в деревне Хардиково 17 октября в 7:30

КИШИНЕВ, 17 — окт — Sputnik. В Орловском районе в ДТП попал автобус "Москва-Кишинев", сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV Где в Кишиневе постоянно случаются ДТП и аварии

Находившийся за рулем иномарки "Фольксваген Поло" мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом "Москва-Кишинев". Затем в легковую машину сзади врезался очередной автомобиль марки VW Touareg.

В результате ДТП 51-летний пассажир "Поло" погиб на месте происшествия, второй пассажир — 44-летний мужчина получил телесные повреждения. Он был доставлен в областную больницу.

По факту происшествия проводится проверка.