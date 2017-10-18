Пожар в иркутском доме престарелых: 13 человек госпитализированы

В настоящее время пожар потушен, на месте возгорания работают сотрудники следствия и МЧС

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Страшное ЧП произошло в Иркутске, там загорелся дом престарелых. Как отмечает пресс-служба Следственного комитета, тринадцать человек были госпитализированы. Уже стало известно, что СУСК РФ по Иркутской области начал доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в доме 2 на улице Курортная пострадали 12 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

"По нашим данным, пострадавших 13 человек, все госпитализированы, состояние большинства удовлетворительное, пятеро в состоянии средней тяжести. Это связано с отравлением угарным газом. Начата доследственная проверка по факту законности размещения пожилых людей в данном заведении", — сообщил представитель пресс-службы СУСК РФ по Иркутской области, которого цитирует РИА Новости.

В настоящее время пожар потушен. На месте возгорания работают сотрудники следствия и МЧС. Изымаются документы для уточнения легальности работы дома престарелых.