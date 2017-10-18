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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Фестиваль с колоритом, или как Гугуцэ украсил стенд Молдовы

© Sputnik/ Victor Ciobanu
В России
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Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (26)
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Одно из самых посещаемых мест на Всемирном фестивале молодежи и студентов – национальные стенды, где можно познакомиться со странами и узнать, чем они живут

Sputnik, Алексей Стефанов

Передвигаться по коридорам Главного медиацентра XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов бывает непросто. И дело даже не в том, что в Сочи съехалась молодежь из более чем 180 стран мира. Едва ли не каждые десять минут в разных уголках громадного строения возникают стихийные концерты: кто-то вдруг начинает играть на диковинных инструментах, кто-то петь, а кто-то танцевать. А поскольку фестиваль молодежный, десятки проходящих мимо участников этого самого масштабного мероприятия года тут же останавливаются, достают свои смартфоны и начинают снимать. А также подпевать и танцевать!

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Но самые красочные танцы проходят не в общих коридорах, а в павильоне с национальными стендами, где страны представлены в стихийном порядке – Австралия, к примеру, соседствует с Молдовой, Кыргызстан с Вьетнамом, а Латвия с Пакистаном.

Позитивные молдаване и потомки графа Дракулы

"Привет, Молдова, из Тулы!" — громко скандирует молодой человек, глядя в экран телефона. "Все, снято, спасибо! Выбирайте магнитик", — говорит ему девушка, опускает смартфон и протягивает сувенир, на который тот указал, — керамический герб Молдовы.

"Мы дарим сувениры всем желающим, но только с одним условием – нужно поприветствовать нашу страну из города или страны, в которой живешь. Вчера записали больше двадцати таких роликов, сегодня только начали, но сувениров на этот день может даже не хватить", — говорит представитель молдавского стенда Мария Игнат и поясняет, что позже все эти записи будут выложены в социальных сетях.

"Это замечательная идея, нам она очень нравится, да и ребята с удовольствием отзываются на предложение", — добавляет Мария.

Экскурсия по стенду занимает немного времени – кроме магнитиков на холодильник с видами городов, гербом и флагом республики здесь выложены брошюры о стране и несколько небольших куколок. Мальчик в забавной шапочке кого-то смутно напоминает.

"Да это же наш персонаж из сказок – Гугуцэ, вы наверняка его знаете с детства. Спиридон Вангели придумал этого малыша, и о нем слышал и читал едва ли не весь мир", — с воодушевлением рассказывает представительница Молдовы, протягивая одну из кукол, чтобы можно было лучше ее рассмотреть. И точно – сказки об этом озорном малыше тут же всплывают в памяти.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
© Sputnik/ Victor Ciobanu
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

"Кто к нам только не подходит – участники из Киргизии, Узбекистана, Румынии, России – от Калининграда до Владивостока, Вьетнама, Турции и других стран. Спрашивают про достопримечательности, про нашу природу, интересуются тем, что в Молдове нужно посетить в первую очередь. Хотят знать, какие у нас люди. Естественно позитивные, отвечаем мы", — говорит Мария и тут же переключается на участника из Нижнего Новгорода, которому понравился магнитик с фестивальной ромашкой на фоне флага Молдовы.

Девушка включает запись на камере мобильного телефона и добавляет в копилку приветствий еще одно. А я тем временем ищу глазами соседей молдаван – Румынию. Оказывается, стенд этой страны расположен на приличном расстоянии от географической соседки.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
© Sputnik/ Victor Ciobanu
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

"Мы здесь представили наши сладости – шоколад и печенье, которым угощаем гостей и рассказываем о нашей стране — о Бухаресте, Дворце парламента, разных музеях, дельте Дуная, куда очень приятно приезжать летом, и, конечно, о Трансильвании – о дворце Пелеш и замке Бран. Миф о графе Дракуле – Владе Цепеш, известен во всем мире. И стоит напомнить об этом, как наши гости начинают считать нас его потомками и с опаской смотрят на наши зубы", — смеется представитель Румынии, студентка факультета иностранных языков Бухарестского университета Дорина Иван.

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Она с удовольствием листает альбомы с фотографиями румынских городов и говорит, что практически все перед уходом обязательно просят сказать несколько слов на румынском – слова приветствия и благодарности – и пытаются запомнить их, а некоторые даже записывают.

В этот момент начинает звучать восточная музыка и молодежь, гуляющая по стенду, спешит к центральному проходу, где зажигательные танцы представляют представительницы одной из арабских стран. "Не уходите, скоро и наши мальчики устроят не просто танцы, а проведут целый мастер класс. Будет очень красиво!", — пытается перекричать музыку Кетеван Джапаридзе, тоже подошедшая посмотреть представление.

Из Джорджии с любовью

"Как я люблю шутить, самое главное – грузинское вино – мы не смогли привезти, так как фестиваль молодежный, но зато мы доставили сюда самую запоминающуюся часть Грузии — наше гостеприимство, задор и движение", — с удовольствием представляет свою страну корреспонденту Sputnik координатор грузинского стенда Кетеван Джапаридзе.

В Сочи грузинская делегация привезла различные сувениры. Например, известный нам рог для вина, который для представителей далеких западных стран кажется диковинкой. "Мы рассказываем, что это бокал, и его делают такой формы, чтобы подняв, нельзя было поставить на стол, пока вино не выпито до конца", — улыбаясь, говорит Кетеван.

И признается, что для многих становится откровением, что написанное на стене латинскими буквами название страны Georgia вовсе не является американским штатом. "Поэтому мы привезли на фестиваль информацию о Грузии и хотим достойно представить нашу страну, показать настоящую Грузию, в которой хорошо и летом – у нас очень красивая природа, и зимой – у нас же есть прекрасные горнолыжные курорты, о которых многие не знают. Мы показываем брошюры, фильмы о Грузии и хотим, чтобы как можно больше людей ощутили это наше гостеприимство уже здесь, в Сочи", — делится планами Кетеван.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, в том числе из Молдовы, открылся в Сочи в воскресенье 15 октября. Sputnik представляет подборку самых красивых девушек фестиваля.
© Sputnik/ Evgenya Novozhenina
Самые красивые девушки Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
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Грузинский стенд небольшой и сувениров там разместилось немного, но магнитики с видами страны приходится постоянно подвозить, поскольку, как уточняют координаторы стенда, "когда приходят талантливые ребята, поют грузинские песни, мы не можем им не подарить хотя бы что-то". А еще все хотят сфотографироваться с самой Кетеван, поскольку она надела национальный мужской костюм и смотрится в нем весьма колоритно.

За снежного барса замолвите слово

"Собираем петицию за сохранение снежного барса. Подходите, подписывайтесь!", — слышится где-то вдалеке. Оказывается, призыв доносится со стенда Республики Кыргызстан. В павильоне он занимает больше всего места, а снежный барс там везде – на стене в виде рисунка, на полках в виде мягких игрушек и на полу в виде 3D модели. Вокруг, казалось бы, обычного круга-наклейки на полу толпятся участники фестиваля, одна из девушек наводит на него экран своего смартфона с включенной специальной программой Arloopa, и вдруг из плоской картинки в буквальном смысле слова вырастает снежный барс, который начинает ходить по кругу. Правда, только на экране телефона. Участники фестиваля приходят в восторг.

"Мы еще и выступление в костюмах снежных барсов устроим через пару часов – здесь, в павильоне, и на улице", — говорит координатор кыргызстанского стенда Марат Уулу Зарыпбек и приглашает всех подойти поближе.

"Вот, например, наглядная информация о самом большом в мире героическом эпосе "Манас", который насчитывает сотни тысяч стихотворных строк. Позже мы будем представлять его в виде театральной постановки. Именно поэтому нам был нужен такой большой стенд, — поясняет он. – Вот тут представлен ак-калпак — старинный головной убор в виде конуса, это – сувенирные мини-юрты, а вон на том столе лежат справочные материалы о нашей стране. К примеру, знаете ли вы про Всемирные игры кочевников? А мы по популярности за четыре года уже практически догнали Олимпийские игры".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. День второй
© Sputnik/ Нина Зотина
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. День второй

Пока говорим с Маратом, к стенду Кыргызстана постоянно подходят участники фестиваля. Причин две – одни выстраиваются в очередь за поимкой 3D-барса, а другие хотят сфотографироваться с двумя девушками в национальных костюмах.

Бакинский квартал

В отличие от стенда Кыргызстана, в котором много свободного места, поскольку, по словам организаторов, они еще не все привезли, стенд Республики Азербайджан заставлен по максимуму и даже напоминает лавку на восточном базаре. Книги тут соседствуют со старинной медной посудой, национальные головные уборы – с музыкальными инструментами (тар, каманча, балабан), а древние остроносые тапочки с загнутыми концами – с коврами ручной работы.

"У нас еще представлены национальные сладости — пахлава, шекербура и гогал, фрукты – айва, гранат, знаменитое красное губинское яблоко, орехи, а это армуд-стаканы в форме груши, из которых наши мужчины раньше пили чай. Вот, кстати, и сам "Азерчай", — начинает для нас экскурсию по всему этому изобилию руководитель азербайджанского стенда Хадижа Домадаева.

Как Sputnik пробежал забег на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
© Sputnik.
Как Sputnik пробежал забег на трассе "Формулы-1" в Сочи

Лавируем с ней между манекенов, одетых в национальную одежду, столов, на которых разложены различные брошюры о стране, и подходим к одной из стен, увешанной красочными фотографиями.

"А здесь разместилась наша культурная экспозиция – картины старого Баку ичери-шехер (внутреннего города – ред.), место, где снималась знаменитая сцена из фильма "Бриллиантовая рука", современный Центр Гейдара Алиева, в котором проводятся большие выставки и различные международные мероприятия, площадь Государственного флага в Баку, на которой установлен самый высокий в мире флагшток, Бакинский Кристальный зал, где в 2012 году проходило Евровидение", — с гордостью рассказывает Хадижа.

На соседней стене висят фотографии спортсменов, таблицы с завоеванными азербайджанскими спортсменами медалями с 2003-го по 2014 год, а рядом на столе лежит даже комплект медалей Исламских игр солидарности, которые проходили в июне этого года в Азербайджане. "Это оригиналы, они хранятся в музее, но на время Фестиваля молодежи и студентов мы привезли их с собой, ради такого праздника нам разрешили это сделать", — заканчивает экскурсию Хадижа, и несколько студентов, пришедших познакомиться с Азербайджаном, подслушав наш разговор, начинают с изумлением рассматривать раритет.

За дипломом в Латвию

У стенда Латвийской Республики довольно тихо, в экспозиции только рекламные проспекты и брошюры, но вместе со мной к двум представительницам страны подходит блондинка и с заметным, как потом выясняется, французским акцентом начинает живо интересоваться Латвией и представленной здесь Балтийской международной академией. Выясняется, что Маржори Фонтенил родилась в Париже, долгое время жила на границе со Швейцарией, а, повзрослев, решила изучать русский язык, поскольку мама у нее русская. Три года назад Маржори приехала в Россию и поступила в Саратовскую государственную юридическую академию, где стала председателем студенческого совета по международному сотрудничеству. О том, чтобы учиться в Москве, даже не думала. "Это же практически Европа, а я хотела попасть именно в глубинку России, чтобы изучить русскую душу", — говорит она.

"Я обратила внимание на Балтийскую международную академию и подумала, что можно было бы подписать договор с этим вузом и открыть диалог между студентами России и Латвии, начать сотрудничество", — рассказала Маржори после того, как уже все обсудила с координатором латвийского стенда Интой Букой.

"Про образование в Латвии нас часто спрашивают, многие хотят сотрудничать, как вот эта француженка, говорят о программах обмена", — подтвердила Бука.

Она рассказала, что помимо образования, участники фестиваля интересуются тем, что едят в Латвии, поскольку Рига в 2017 году получила статус столицы Европейского гастрономического региона, интересуются природой и архитектурой городов, а еще спрашивают, на каких языках говорят в стране.

"Мы достаточно мультикультурны. Вот я и объясняю, что молодежь у нас говорит, как на латышском и русском, так на английском и немецком языках", — поясняет Инта Бука.

Встречи у армянского стенда

"У нас в Армении можно много чего показать, начиная от гор и заканчивая хачкаром. Мы бы хотели все это здесь представить, но на стенде это, к сожалению, не поместится, — улыбается будущий дипломат Лили Гукасян. – Поэтому здесь у нас лежит небольшой хачкар из дерева (стела с резным изображением креста – ред.), вырезанный на доске герб страны, дудук, а также угощения – гранат и сладкий лаваш из фруктов, который все с удовольствием пробуют. Попробуйте тоже – это очень вкусно!".

  • XIX Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. День второй
    XIX Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. День второй
    © Sputnik/ Нина Зотина
  • XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День третий
    XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День третий
    © Sputnik/ Максим Блинов
  • XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День третий
    XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День третий
    © Sputnik/ Максим Блинов
1 / 3
© Sputnik/ Нина Зотина
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. День второй

 

Лили говорит, что армянская делегация даже не подозревала, что интерес к Армении будет настолько большим. Всех, прежде всего, интересуют достопримечательности страны и ее природа, чтобы потом посетить Армению и посмотреть на все это на месте.

"На фестиваль приехало 250 участников из Армении, но, я уверена, что еще столько же или даже больше армян прилетело из других стран. Нас же очень много разбросано по миру", — замечает Лили. Многие встречаются именно у стенда Армении.

Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (26)

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Теги:
стенды, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Сочи, Румыния, Молдова
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    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

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