Джигарханян требует развода: все его имущество переписано на супругу

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Известный московский юрист Александр Хаминский предложил знаменитому актеру театра и кино, народному артисту СССР Армену Джигарханяну, находящемуся на лечении в больнице пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

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Ранее сообщалось, что Джигарханян с 10 октября находится в 57-й городской больнице Москвы. Его состояние Джигарханяна – средней тяжести. Позже "Российская газета" сообщила, что 82-летний артист намерен развестись со своей 38-летней супругой Цымбалюк-Романовской. Это подтвердил и друг Джигарханяна, бизнесмен Артур Согомонян, рассказав, что актер категорически настроен разводиться с Виталиной и делить имущество. Он также подчеркнул, что все имущество актера переписано на супругу.

"Если Армен Борисович подписывал документы, не понимая, что он подписывает, то никто не мешает провести судебно-психиатрическую экспертизу. У нас есть и посмертная судебно-психиатрическая экспертиза", – сказал Хаминский.

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По его словам, необходимо рассматривать непосредственно обстоятельства, при которых недвижимость была отчуждена, в каком порядке и когда она была приобретена в собственность. Хаминский уверен, что жена артиста не совершала открытых мошеннических действий, так как обмануть Джигарханяна сложно, актер находится в здравом уме и прекрасно отдает отчет в своих действиях.

"По каким причинам Армен Борисович оказался в больнице, неизвестно. Он немолодой, но хотел бы обратить внимание, что среди моих друзей и знакомых много актеров преклонного возраста, которые отличаются от своих ровесников. Их мозги постоянно работают и старческое слабоумие от них весьма далеко", – сказал Хаминский.

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Незабываемые роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.