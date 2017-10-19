Выборы президента или трагикомедия - эксперты оценивают шансы Собчак

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя планы телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России в 2018 году, призвал не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

Собчак в среду заявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году и призвала не бойкотировать выборы.

"Я очень серьёзно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла", — сказал Зюганов, которого цитирует РИА Новости.

"Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более она хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это не возможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно", — добавил Зюганов.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ С НУЛЯ

В одном из интервью в 2010 году Собчак заявляла, что некоторые события XX века привели к тому, что "Россия стала страной генетического отребья".

"Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет. В своем видеообращении она призвала прийти и проголосовать на выборах, несмотря на то что многие предлагают их бойкотировать.

Деньги на свою избирательную компанию Собчак намеревается собирать среди элиты. По ее словам, это покажет, что "все слои общества недовольны происходящим".

При этом она заявляет, что находится вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям и не связана партийной или групповой дисциплиной, но при этом открыта для консультаций со всеми политическими силами.

По мнению телеведущей, ее участие в выборах будет "выгодно избирателям и полезно для российской политической системы".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что "Ксения полностью подходит под положение Конституции" и может баллотироваться в президенты.

Песков также отметил, что политические убеждения Собчак пока неизвестны, и добавил, что ей придется с нуля набираться политического опыта, сообщает РИА Новости.

ПРОГРАММА РЕШАЕТ ВСЕ

"Шансы Собчак зависят от того, какую она выберет себе программу", — заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Эксперт отметил, что в течение нескольких лет Собчак не фигурировала в общественно-политической повестке, так как основное внимание телеведущая уделяла семейной жизни. Теперь ей предстоит предъявить себя в качестве политика, уточнил он, и для нее это будет абсолютно новый опыт.

С ним солидарен и президент Фонда "Общественное мнение" Александр Ослон. По его мнению, Собчак может всех удивить.

ДУРНАЯ СЛАВА

Из-за ухода с общественно-политической арены большая часть россиян ассоциирует Собчак не с политической позицией, а с медиапроектами телеведущей, объяснил Федоров: кто-то помнит ее как светскую львицу, кто-то – как ведущую телешоу "Дом-2", которое пользуется дурной славой у многих жителей страны.

"Собчак по прошлым исследованиям получила высокий антирейтинг, она фигура самая известная в то время была, и тогда был очень высокий антирейтинг", — подтвердил Ослон.

Однако Федоров заметил, что отрицательная известность не является негативным фактором в политической гонке.

"Я хочу напомнить, что в политике важно не то, с плюсом ты или минусом, а то, испытывают к тебе сильные или слабые эмоции", — пояснил эксперт.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Путин возглавил список наиболее предпочтительных будущих президентов

По мнению Федорова, к Собчак общество испытывает сильные эмоции.

ЖИРИНОВСКОГО НЕ ОБОЙТИ

По мнению Ослона, шансы Собчак на выборах являются невысокими. Ее основным электоратом являются люди, поддерживающие несистемную оппозицию, уточнил эксперт, это сравнительно небольшая группа, составляющая около 7-8% населения.

Отвечая на вопрос о возможных результатах Собчак на выборах, Ослон сказал: "В лучшем случае – один процент".

Ослон считает, что парламентскую оппозицию в лице Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского Собчак обогнать не удастся.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.