"Оборонка" России избавилась от импортозависимости

О том, как антироссийские санкции повлияли на оборонную сферу РФ, рассказал в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Антироссийские санкции укрепили оборонную сферу РФ, избавив ее от импортозависимости. Об этом заявил в четверг на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В форуме участвуют 25 тысяч молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики.

"Мы многое сделали за эти несколько лет. Во-первых, полностью избавились от импортозависимости в оборонной сфере. Мы раньше закупали комплектующие, использовали технологии и многое-многое другое. Сейчас мы полностью решили эту задачу и выпускаем продукцию самостоятельно, не используя какие-то компоненты из других стран", — сказал Володин

Глава Госдумы подчеркнул, что санкции разъединяют страны, "эта политика на самом деле носит разрушительный характер".

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"Пройдет время. Все эти санкции просто-напросто рухнут, а те страны, которые используют этот метод, только от этого проиграют. Нам нужно делать все, чтобы как можно быстрее пришло это понимание", — сказал Володин.

Спикер также отметил, что российская экономика демонстрирует стабильный рост.

США ввели первый пакет санкций в отношении России в марте 2014 года. В начале августа 2017 года президент США подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Более того, в конце июня 2017 года Евросоюз, поддержавший антироссийские санкции в 2014 году, принял решение об очередном продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ.