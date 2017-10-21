Чем студент из Молдовы удивил участников фестиваля в Сочи - смотрите видео и читайте беседу, подготовленную корреспондентом Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Артем Козин из Молдовы — студент одного из московских вузов. Он приехал в Сочи для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Козин сотоварищи представил на фестивале робота, который запрограммирован ими таким образом, что может угощать кофе, приготовленным кофемашиной.

В беседе с корреспондентом Sputnik Козин признался, что после окончания учебы хотел бы вернуться в Молдову, чтобы применить полученные в России знания.

"Очень надеюсь, что наше государство приложит все усилия, чтобы мы смогли вернуться домой и найти достойную работу. Мы, те, кто учится и живет вдалеке от Родины, очень хотим быть поближе к своим семьям", — отметил собеседник.

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