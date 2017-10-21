Иван Ургант снял пародию на предвыборный видеоролик Ксении Собчак

В видеоролике-пародии Ургант сохранил "домашний" фон и даже оделся, как Собчак.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант снял пародию на видеообращение Ксении Собчак, в котором она объявила о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Видеоролик-пародия был продемонстрирован в эфире программы "Вечерний Ургант" в четверг, 19 октября. Примечательно, что ведущий полностью сохранил "домашний" фон, который был у Собчак на видео. Также он надел очень похожую рубашку, очки и даже парик.

В шутливом видеоролике Ургант призвал голосовать не за себя, а за Стаса Пьеху, никак это не объясняя.

"Я всех призываю отдать свой голос Стасу Пьехе", — отметил Ургант.

Также он спародировал конец видеообращения Ксении Собчак, в котором она говорит, что является кандидатом "против всех".

"Иван Ургант. Против всех, да не всех!" — заключает телеведущий.

О решении участвовать в выборах президента России Ксения Собчак объявила вечером в среду, 18 октября. Об этом она сообщила на сайте sobchakprotivvseh.ru, а также сняла видеоролик, в котором призывала не бойкотировать выборы и сравнила себя с графой в бюллетене "против всех".