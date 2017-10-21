"Обокраденный Шпак": Владимира Этуша обокрали почти на 500 тысяч евро

Актер решил вложить крупную сумму за границу, однако когда посредника попросили вернуть деньги, он отказался

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. По факту хищения крупной суммы у популярного советского и российского актера Владимира Этуша возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Популярный на просторах бывшего СНГ 95-летний киноактер, сыгравший, кстати, и жертву ограбления в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", по информации СМИ, лишился почти 500 тысяч долларов.

"По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело", — цитирует агентство слова старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой.

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Ранее СМИ сообщали, что четыре года назад Этуш вложил крупную сумму за границу при посредничестве бывшего президента Нацбанка Абхазии. Когда посредника попросили вернуть средства, он отказался это сделать.

Семья киноактера пока не комментирует ситуацию с мошенничеством.