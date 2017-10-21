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Народный артист СССР Владимир Этуш

"Обокраденный Шпак": Владимира Этуша обокрали почти на 500 тысяч евро

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
В России
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Актер решил вложить крупную сумму за границу, однако когда посредника попросили вернуть деньги, он отказался

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. По факту хищения крупной суммы у популярного советского и российского актера Владимира Этуша возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Владимир Этуш, Марина Неелова на съемках фильма Старая, старая сказка
© Sputnik/ РИА Новости
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Популярный на просторах бывшего СНГ 95-летний киноактер, сыгравший, кстати, и жертву ограбления в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", по информации СМИ, лишился почти 500 тысяч долларов.

"По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело", — цитирует агентство слова старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой.

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Ранее СМИ сообщали, что четыре года назад Этуш вложил крупную сумму за границу при посредничестве бывшего президента Нацбанка Абхазии. Когда посредника попросили вернуть средства, он отказался это сделать.

Семья киноактера пока не комментирует ситуацию с мошенничеством.

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