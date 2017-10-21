В Петербурге арестовали 11 человек за незаконную регистрацию мигрантов

Пока подозреваемые останутся под стражей на двое суток, полиция продолжает искать других лиц, причастных к преступлению

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В Санкт-Петербурге арестовали 11 человек за незаконную регистрацию около 300 иностранных граждан, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на издание "Фонтанка".

Оперативники провели 15 обысков в офисах и квартирах города после возбуждения уголовного дела об организации незаконной миграции.

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У пятерых подозреваемых узбекистанцев нашли 14 компьютеров, 27 мобильных телефонов, больше 110 иностранных паспортов, шесть печатей, 2,2 миллиона рублей, пять тысяч долларов, почти 800 евро и еще около 400 тысяч узбекских сумов.

Таким образом утром 21 октября в камерах оказались 11 фигурантов уголовного дела.

Следователи предполагают, что с 1 января 2017 года подозреваемые стали регистрировать иностранцев в одном из помещений дома от имени ООО "Сервис", и к началу мая по этому адресу числились уже 299 человек.

Также правоохранители изъяли необходимые документы для постановки на миграционный учет — патенты, медкнижки, уведомления о прибытии и прочие бумаги.