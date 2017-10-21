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Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Фестиваль молодежи в Сочи: взгляд изнутри

© Sputnik/ Максим Блинов
В России
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Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (30)
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Колумнист Sputnik побывал на мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи и студентов и рассказывает о том, каково это – быть в окружении 25 тысяч гостей со всего мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи торжественно закроется вечером в субботу. До этого на протяжении недели тысячи гостей фестиваля, волонтеров и спикеров участвовали в десятках активностей, обменивались опытом, контактами и значками. Колумнист Sputnik Беларусь Евгений Казарцев делится своими впечатлениями о международном форуме.

Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

"Прокачка" навыка социализации

Подобное общение между совершенно разными людьми мало где можно встретить. Познакомившись в очереди на автобус, через несколько минут большая компания уже может вместе сидеть в кафе и пить (не думайте лишнего) чай, планировать будущие встречи и обсуждать фестиваль. И за столом этим будут сидеть кубинец, австриец, русский и, например, словенец.

Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов на берегу моря в Сочи
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов на берегу моря в Сочи

На ВФМС не место ханжам: все сразу друг к другу на "ты". И никто не видит проблемы в том, чтобы начать разговор и предложить пообщаться. Выглядело это так:

— Привет. Ты откуда?

— Из Мозамбика.

— О, круто! Пойдешь с нами?

К концу фестивальной недели встретить в Сочи можно было и прогуливающиеся новые парочки, и компании познакомившихся пять дней назад лучших друзей. Будто бы 25 тысяч человек максимально сгруппировали на одной территории специально для того, чтобы все между собой перезнакомились, узнали что-то про страну каждого и обязательно нашли потом друг друга в Instagram или Facebook.

Президент России Владимир Путин посетил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин посетил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Да что уж там говорить, даже у меня, человека, со стремящейся к нулю социализацией, появилась пара десятков новых контактов. А уж если кому-то 19, и этот человек легко находит общий язык со всеми — таких уже ждут в гости в десятках стран.

(Не) только программа

Организаторы ВФМС постарались и разработали программу на все время проведения фестиваля. Конечно, в центре внимания были встречи и дискуссии — с оратором Ником Вуйчичем, писателем Сергеем Лукьяненко, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, политиком Владимиром Жириновским, вице-премьерами РФ Аркадием Дворковичем и Игорем Шуваловым. Что там говорить, встретиться гости форума могли и с президентом России Владимиром Путиным — и тоже задать интересующий вопрос.

Залы на форуме не пустовали ни у какого спикера: гости шли слушать и профессоров нейробиологии, и политиков, и создателей "Лентача", и всех остальных.

Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© Sputnik/ Максим Блинов
Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Проводили много времени участники ВФМС не только на образовательных и политических площадках, но и на всей территории Олимпийского парка. Выбирай, кто что хочет — воркаут, футбол, танцы, йога, конкурсы.

Многие и вовсе устраивали собственные развлечения: брали барабаны или другие инструменты и прямо у входа в Главный Медиацентр показывали шоу. В любом случае, никто не скучал — не найти себе занятие в эти дни было сложно.

О волонтерах замолвите слово

Несмотря на некоторые огрехи в организационных моментах, Всемирный фестиваль молодежи и студентов все покидают довольными. Уже в эти минуты некоторые гости с чемоданами идут к автобусам, чтобы потом направиться кто — в аэропорт, кто — на вокзал. И по пути почти все машут волонтерам — говорят, вне зависимости от родного языка, spasibo.

Во многом именно благодаря тысячам волонтеров фестиваль и состоялся. Днем и ночью они показывали дорогу, помогали гостям, отвечали на вопросы, решали возникающие проблемы с заселением или питанием. Или просто стояли с раннего утра прямо у входа в Олимпийский парк, включали через усилители музыку, танцевали и кричали всем "Доброе утро!".

Таких героев фестиваля много, и все они — разных возрастов и национальностей. И все были готовы работать по 15 часов. Потому что получали кайф.

И немного личного. Хочу поблагодарить волонтера Дарину Фаридовну из славного города Тверь — женщину чуткую и веселую. И всех остальных волонтеров, конечно. Благодаря вам этот праздник на 180 стран и состоялся.

Тема:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017: новости и интервью (30)

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Теги:
торжества, закрытие, Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, Сочи, Россия
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